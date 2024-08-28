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Ольмо - после победного гола в ворота Райо: Долго ждал этого момента

Испания

Шикарный дебют

Ольмо - после победного гола в ворота Райо: Долго ждал этого момента

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "Барселоны" Дани Ольмо поделился эмоциями после дебютного матча за "Барселону" против "Райо Вальекано" (2:1).

Напомним, именно Ольмо принес каталонскому клубу три очка, забив решающий гол на 82-й минуте.

"Чувствую себя отлично. Я был готов играть, и долго ждал этого момента. Нет лучшего способа дебютировать.

Всегда стараюсь забивать голы или создавать моменты. Я атакующий игрок.

Мы не побеждали на этом стадионе уже несколько лет, поэтому мы очень довольны победой и своим выступлением", - приводит слова Дани Barca Universal.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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