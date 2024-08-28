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Эспаньол близок к подписанию вингера амстердамского Аякса
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эспаньол" продолжает упорно работать на рынке, пытаясь усилить состав за считанные дни до закрытия трансферного окна. Каталонский клуб пополнило уже немало игроков этим летом и сейчас руководство сосредоточено на подписании футболистов атакующего звена.
Сообщается, что вингер "Аякса" Наджи Унювар дал согласие на переход в "Эспаньол". Футболист является воспитанником молодежной академии амстердамского клуба, однако ему трудно пробиться в основу, из-за чего он играл в аренде в "Трабзонспоре" и "Твенте". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 2.5 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Наджи Унювар в составе "Твенте" провел 25 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.
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