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Лунин ненамеренно поспособствовал завершению карьеры известного вратаря

Испания

Неожиданный инсайд

Лунин ненамеренно поспособствовал завершению карьеры известного вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Войцех Щенсны серьезно подумывал о переходе в мадридский "Реал" этим летом. Об этом сообщает Transfery.info.

После окончания сезона 2023-24 "Ювентус" объявил о расторжении контракта с польским голкипером по взаимному согласию.

Затем Щенсный получил полную свободу действий в поиске новой команды и обратил свое внимание на "Реал", в котором видел себя конкурентом или хотя бы сменщиком для Тибо Куртуа.

По информации журналиста Лукаша Вишневского, 34-летний футболист лично связался по этому поводу с самим Куртуа, чтобы получить информацию относительно положения в команде украинского вратаря Андрея Лунина.

Однако, все надежды Войцеха рухнули после заявления наставника "сливочных" Карло Анчелотти о том, что Лунин останется в "Реале" в новом сезоне.

Также отмечается, что ради трансфера поляк был готов пойти на значительные финансовые уступки.

Вчера Щенсный объявил о завершении профессиональной карьеры. Помимо "Ювентуса" Войцех выступал за "Арсенал", "Брентфорд" и "Рому".
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Ювентус (Турин) Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Войцех Щенсны Андрей Лунин
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Источник:
Transfery.info
Опубликовал: Александр Бураков
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