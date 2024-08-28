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Жирона — Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" — "Осасуна": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Жирона" после неудач в двух стартовых выездных турах будет пытаться добыть первую победу в новом сезоне на своем "Монтиливи".
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В прошлом чемпионате каталонцы выиграли 15 из 19 матчей на своем стадионе, так что трибуны и поддержка здесь — реально серьезный фактор.
С другой стороны, "Осасуна" на старте сезона набрала 4 очка и демонстрировала очень целостный, зубастый футбол с обилием ударов и контратак. Так просто она точно не сдастся.
Смогут ли Цыганков и компания пробить памплонскую стену — узнаем в четверг, 29 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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