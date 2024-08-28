Жирона — Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" после неудач в двух стартовых выездных турах будет пытаться добыть первую победу в новом сезоне на своем "Монтиливи".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В прошлом чемпионате каталонцы выиграли 15 из 19 матчей на своем стадионе, так что трибуны и поддержка здесь — реально серьезный фактор.

С другой стороны, "Осасуна" на старте сезона набрала 4 очка и демонстрировала очень целостный, зубастый футбол с обилием ударов и контратак. Так просто она точно не сдастся.

Смогут ли Цыганков и компания пробить памплонскую стену — узнаем в четверг , 29 августа , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 20:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Осасуна Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>