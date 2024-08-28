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Лунин может покинуть Реал до окончания своего контракта при одном условии

Испания

"Сливочные" ещё могут заработать на трансфере Андрея

Лунин может покинуть Реал до окончания своего контракта при одном условии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин планирует покинуть мадридский "Реал" летом 2025 года на правах свободного агента. Об этом сообщает AS.

Также, по информации источника, украинский голкипер не исключает ухода из стана "сливочных" в зимнее трансферное окно в том случае, если не получит игровых минут до декабря, и появится возможность перейти в команду с гарантированным местом в стартовом составе.

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Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти объявил о том, что Лунин не покинет "королевский" клуб в текущее межсезонье. В то же время, в новой кампании итальянский специалист готов предоставить украинцу практику лишь в Кубке Испании.

В прошлом сезоне Андрей провёл 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола и 12 раз отыграв "на ноль".

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
28.08.2024 в 15:04
І де та умова? Журналюги срані
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Комментарии 3
download1 (huyersk)
28.08.2024 в 15:04
І де та умова? Журналюги срані
Ответить
0
1
Caballero (DC)
28.08.2024 в 15:01
Ні! Ні!! Ні!!! Андрій БУДЕ в Реалі навіть за непродовження контракту до закриття літнього трансферного вікна по 31 серпня 2025 року! Завжди РАЗОМ!!!
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0
1
terber (ternopil)
28.08.2024 в 14:46
відчепітся вже від того Андрюхи він пожетєво буде в РМ,навіть захочуть його вигнати чи вільним агентом він вса одно буде в РМ, вплоть до того що газон буде косити на Сантяго Бернабео чи після ігор РМ трибіни буде прибирати але з Мадриду не поїде ,навіть не будуть платити йому він все рівно з Мадриду не ступится ,макароник Папа Карло все робить щоб Андрюха нарешті зрозумів що ван його в РМ не бачиль хіба в кубках Іспанії в перших раундах))
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