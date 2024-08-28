Лунин может покинуть Реал до окончания своего контракта при одном условии

Андрей Лунин планирует покинуть мадридский "Реал" летом 2025 года на правах свободного агента. Об этом сообщает AS.

Также, по информации источника, украинский голкипер не исключает ухода из стана "сливочных" в зимнее трансферное окно в том случае, если не получит игровых минут до декабря, и появится возможность перейти в команду с гарантированным местом в стартовом составе.

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Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти объявил о том, что Лунин не покинет "королевский" клуб в текущее межсезонье. В то же время, в новой кампании итальянский специалист готов предоставить украинцу практику лишь в Кубке Испании.

В прошлом сезоне Андрей провёл 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола и 12 раз отыграв "на ноль".