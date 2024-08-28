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17-летний хавбек Барселоны порвал кресты в матче Ла Лиги
Проклятие Ла Масии
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Барселоны" раскрыла характер травмы полузащитника Марка Берналя, полученной им в матче третьего тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1).
"Проведенные в среду тесты, показали, что у игрока Марка Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма латерального мениска", - говорится в сообщении "блауграны".
В ближайшие дни 17-летнему Марку предстоит хирургическая операция, а по её завершении будет предоставлена обновленная информация.
Отметим, что во всех официальных поединках "Барсы" в новом сезоне Берналь появлялся в стартовом составе.
❗INJURY NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 28, 2024
Tests carried out on Wednesday have shown that the player Marc Bernal has a ruptured anterior cruciate ligament in his left knee and an associated injury to the lateral meniscus. pic.twitter.com/193Fp0zyHI
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