17-летний хавбек Барселоны порвал кресты в матче Ла Лиги

Пресс-служба "Барселоны" раскрыла характер травмы полузащитника Марка Берналя, полученной им в матче третьего тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1).

В ближайшие дни 17-летнему Марку предстоит хирургическая операция, а по её завершении будет предоставлена ​​обновленная информация.

Отметим, что во всех официальных поединках "Барсы" в новом сезоне Берналь появлялся в стартовом составе.

