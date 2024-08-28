17-летний хавбек Барселоны порвал кресты в матче Ла Лиги

Пресс-служба "Барселоны" раскрыла характер травмы полузащитника Марка Берналя, полученной им в матче третьего тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1).

"Проведенные в среду тесты, показали, что у игрока Марка Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма латерального мениска", - говорится в сообщении "блауграны".

В ближайшие дни 17-летнему Марку предстоит хирургическая операция, а по её завершении будет предоставлена ​​обновленная информация.

Отметим, что во всех официальных поединках "Барсы" в новом сезоне Берналь появлялся в стартовом составе.