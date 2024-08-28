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17-летний хавбек Барселоны порвал кресты в матче Ла Лиги

Испания
Обновлено

Проклятие Ла Масии

17-летний хавбек Барселоны порвал кресты в матче Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Барселоны" раскрыла характер травмы полузащитника Марка Берналя, полученной им в матче третьего тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1).

"Проведенные в среду тесты, показали, что у игрока Марка Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма латерального мениска", - говорится в сообщении "блауграны".

В ближайшие дни 17-летнему Марку предстоит хирургическая операция, а по её завершении будет предоставлена ​​обновленная информация.

Отметим, что во всех официальных поединках "Барсы" в новом сезоне Берналь появлялся в стартовом составе.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 15:46
в старій збанкрутілій шалаві, за яку топлять тільки геї, пе.де.ра.сти, та ухилянти , проблеми не тільки з фінансами... Там і з фізичною підготовкою футболістів ж.о.п.а та з медициною теж... Ні на що сєпари не спроможні ....
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 15:46
в старій збанкрутілій шалаві, за яку топлять тільки геї, пе.де.ра.сти, та ухилянти , проблеми не тільки з фінансами... Там і з фізичною підготовкою футболістів ж.о.п.а та з медициною теж... Ні на що сєпари не спроможні ....
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2024 в 15:10
Дорого обходятся игры против команд, которые недостаток мастерства заменяют грубой игрой.
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0
2
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Вarcelinius
28.08.2024 в 14:57
Рано на танки бросают пацанов, рано...
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Вarcelinius
28.08.2024 в 14:55
Ну это пздц просто, какой-то. Только только начал вливаться и на тебе...
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