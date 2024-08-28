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Валенсия проявляет интерес к полузащитнику Астон Виллы
Об этом сообщает Relevo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энцо Барренечеа этим летом покинул Апеннины, перейдя из "Ювентуса" в "Астон Виллу" за 8 млн евро. Футболист успел сыграть лишь несколько матчей за туринцев, а прошлый сезон провел в аренде у "Фрозиноне". Впрочем, 23-летний полузащитник может отложить свой дебют на официальном уровне в составе бирмингемского клуба.
Сообщается, что "Валенсия" проявляет интерес к аргентинскому футболисту. Команда Унаи Эмери готова отдать игрока в аренду, поскольку ему нет места в схеме. "Астон Вилла" хочет, чтобы аргентинец набрался опыта и "Валенсия" может дать возможность полузащитнику чаще играть в основе. Кроме того, испанский клуб устраивает вариант аренды игрока учитывая его ограниченный финансовый ресурс.
Добавим, что в прошлом сезоне Энцо Барренечеа провел 39 поединков, где отметился голом и результативной передачей.
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