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Валенсия проявляет интерес к полузащитнику Астон Виллы

Испания

Об этом сообщает Relevo

Валенсия проявляет интерес к полузащитнику Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Энцо Барренечеа этим летом покинул Апеннины, перейдя из "Ювентуса" в "Астон Виллу" за 8 млн евро. Футболист успел сыграть лишь несколько матчей за туринцев, а прошлый сезон провел в аренде у "Фрозиноне". Впрочем, 23-летний полузащитник может отложить свой дебют на официальном уровне в составе бирмингемского клуба.

Сообщается, что "Валенсия" проявляет интерес к аргентинскому футболисту. Команда Унаи Эмери готова отдать игрока в аренду, поскольку ему нет места в схеме. "Астон Вилла" хочет, чтобы аргентинец набрался опыта и "Валенсия" может дать возможность полузащитнику чаще играть в основе. Кроме того, испанский клуб устраивает вариант аренды игрока учитывая его ограниченный финансовый ресурс.

Добавим, что в прошлом сезоне Энцо Барренечеа провел 39 поединков, где отметился голом и результативной передачей.

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Астон Вилла (Бирмингем) Валенсия (Испания)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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