Валенсия проявляет интерес к полузащитнику Астон Виллы

Энцо Барренечеа этим летом покинул Апеннины, перейдя из "Ювентуса" в "Астон Виллу" за 8 млн евро. Футболист успел сыграть лишь несколько матчей за туринцев, а прошлый сезон провел в аренде у "Фрозиноне". Впрочем, 23-летний полузащитник может отложить свой дебют на официальном уровне в составе бирмингемского клуба.

Сообщается, что "Валенсия" проявляет интерес к аргентинскому футболисту. Команда Унаи Эмери готова отдать игрока в аренду, поскольку ему нет места в схеме. "Астон Вилла" хочет, чтобы аргентинец набрался опыта и "Валенсия" может дать возможность полузащитнику чаще играть в основе. Кроме того, испанский клуб устраивает вариант аренды игрока учитывая его ограниченный финансовый ресурс.

Добавим, что в прошлом сезоне Энцо Барренечеа провел 39 поединков, где отметился голом и результативной передачей.