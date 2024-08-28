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Анчелотти - о Мбаппе: Прошло всего две недели. Сейчас не самое подходящее время для беспокойства

Испания

Карло верит в подопечного

Анчелотти - о Мбаппе: Прошло всего две недели. Сейчас не самое подходящее время для беспокойства

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о нападающем Килиане Мбаппе.

"Он работает со смирением, энтузиазмом и желанием, прогрессирует. Адаптация Килиана проходит хорошо.

Последний его гол был забит 14 августа. Прошло всего две недели! Сейчас не самое подходящее время для беспокойства. Мы этого не делаем, и он тоже. Он хочет забить, это ясно. Как и Винисиус, который не забил в трёх матчах... и я не вижу, чтобы он волновался", - приводит слова специалиста AS.

Напомним, звёздный новичок "сливочных" забил уже в дебютной игре против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА, но затем не отличился результативными действиями в двух матчах Ла Лиги против "Мальорки" и "Вальядолида".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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