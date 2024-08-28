Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - о Мбаппе: Прошло всего две недели. Сейчас не самое подходящее время для беспокойства
Карло верит в подопечного
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о нападающем Килиане Мбаппе.
"Он работает со смирением, энтузиазмом и желанием, прогрессирует. Адаптация Килиана проходит хорошо.
Последний его гол был забит 14 августа. Прошло всего две недели! Сейчас не самое подходящее время для беспокойства. Мы этого не делаем, и он тоже. Он хочет забить, это ясно. Как и Винисиус, который не забил в трёх матчах... и я не вижу, чтобы он волновался", - приводит слова специалиста AS.
Напомним, звёздный новичок "сливочных" забил уже в дебютной игре против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА, но затем не отличился результативными действиями в двух матчах Ла Лиги против "Мальорки" и "Вальядолида".
Популярное сейчас
- Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины
- Шовковский: После неудачи в прошлогоднем выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед
- Динамо вылетело из ЛЧ, Ребров назвал состав сборной, Барса не ошибается. Главные новости за 27 августа
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО