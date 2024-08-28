Анчелотти - о Мбаппе: Прошло всего две недели. Сейчас не самое подходящее время для беспокойства

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о нападающем Килиане Мбаппе.

"Он работает со смирением, энтузиазмом и желанием, прогрессирует. Адаптация Килиана проходит хорошо.

Последний его гол был забит 14 августа. Прошло всего две недели! Сейчас не самое подходящее время для беспокойства. Мы этого не делаем, и он тоже. Он хочет забить, это ясно. Как и Винисиус, который не забил в трёх матчах... и я не вижу, чтобы он волновался", - приводит слова специалиста AS.