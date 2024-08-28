Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал” после победы и ничьи в двух стартовых турах едет на Канары за еще одним успехом; другого результата фанаты не поймут.

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Разница в классе между командами поражает. Достаточно сказать, что у одних на острие атаки Килиан Мбаппе, а у других — экс-нападающий "Шеффилд Юнайтед" Олли Макберни. И та же история на всех позициях.

При этом канарцы еще и довольно удобны Мадриду стиллистически — эта команда много атакует и, соответственно, пропускает. На старте сезона — уже 4 пропущенных в 2 турах с "Севильей" и "Леганесом".

Ну, а сколько забьет на Канарах действующий победитель ЛЧ — это мы узнаем в четверг , 29 августа , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 22:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

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