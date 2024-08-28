  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал будет платить Палмейрасу 35 тысяч евро за каждый гол, забитый 18-летним новичком
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал будет платить Палмейрасу 35 тысяч евро за каждый гол, забитый 18-летним новичком

Испания
Обновлено

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Реал будет платить Палмейрасу 35 тысяч евро за каждый гол, забитый 18-летним новичком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этим летом "Реал Мадрид" оформил трансфер 18-летнего нападающего Эндрика из "Палмейраса".

Как сообщает Mundo Deportivo, каждый гол, забитый новичком, будет приносить "Палмейрасу" доход. За каждый мяч, отправленный в ворота соперника, испанцы обязаны заплатить бразильскому клубу 35 тысяч евро. Это также включает пенальти.

Однако остается непонятным, существует ли ограничение на количество голов, за которые "Реал Мадрид" должен заплатить, но "Палмейрас" в общей сложности может заработать до 12,5 миллиона евро.

Читайте такжеЛас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2024
По теме
yellow-arrow
Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2024
yellow-arrow
Украинский голкипер подписал контракт с Бетисом
Реал (Мадрид) Палмейрас (Сан-Паулу) Эндрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости