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Винисиус: Если во время игры снова будет расизм, мы просто покинем поле
Футболист дал интервью CNN
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус рассказал, что во время матча против "Валенсии" его одноклубники были готовы покинуть поле из-за расистских оскорблений, но решили продолжить играть, чтобы не разочаровывать своих болельщиков.
Однако, по словам бразильца, в новом сезоне терпение у команды лопнуло, и они готовы к более решительным действиям в будущем.
"В клубе мы говорим об этом чаще. Не только я, но и все игроки сказали, что если такое случится, в следующий раз мы должны покинуть поле, чтобы все те люди, которые нас оскорбили, получили гораздо более серьезное наказание.
В случае с тем, что произошло в Валенсии, после игры - после того, как мы подумали об этом, - все сказали, что правильнее всего будет уйти с поля, но мы знаем, что не все на стадионе расисты. Есть те, которые просто пришли посмотреть игру".
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