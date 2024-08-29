Винисиус: Если во время игры снова будет расизм, мы просто покинем поле

Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус рассказал, что во время матча против "Валенсии" его одноклубники были готовы покинуть поле из-за расистских оскорблений, но решили продолжить играть, чтобы не разочаровывать своих болельщиков.

Однако, по словам бразильца, в новом сезоне терпение у команды лопнуло, и они готовы к более решительным действиям в будущем.

"В клубе мы говорим об этом чаще. Не только я, но и все игроки сказали, что если такое случится, в следующий раз мы должны покинуть поле, чтобы все те люди, которые нас оскорбили, получили гораздо более серьезное наказание.

В случае с тем, что произошло в Валенсии, после игры - после того, как мы подумали об этом, - все сказали, что правильнее всего будет уйти с поля, но мы знаем, что не все на стадионе расисты. Есть те, которые просто пришли посмотреть игру".