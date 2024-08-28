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Бывший защитник Барселоны присоединился к Сельте
Детали договора пока не разглашаются
Фото: Petr David Josek/Associated Press
"Сельта" подписала контракт с левым защитником Маркосом Алонсо как свободным агентом.
Детали контракта пока не разглашаются.
???? ???????????????????????? is the new skyblue ????— RC Celta (@RCCelta) August 28, 2024
???? Benvido a Vigo, @marcosalonso03!#RCCelta Third Kit 24/25 @hummel1923 ⋄ @hummelspain pic.twitter.com/LvKfFacPAi
Напомним, последним клубом игрока была "Барселона", где футболист играл с 2022 года по 1 июля 2024 года.
Алонсо также защищал цвета таких команд как: "Челси", "Фиорентина", "Сандерленд" и "Болтон".
За всю свою карьеру Маркос провел 458 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 30 результативных передач.
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