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Бывший защитник Барселоны присоединился к Сельте

Испания

Детали договора пока не разглашаются

Бывший защитник Барселоны присоединился к Сельте

Фото: Petr David Josek/Associated Press

Новина українською

"Сельта" подписала контракт с левым защитником Маркосом Алонсо как свободным агентом.

Детали контракта пока не разглашаются.

Напомним, последним клубом игрока была "Барселона", где футболист играл с 2022 года по 1 июля 2024 года.

Алонсо также защищал цвета таких команд как: "Челси", "Фиорентина", "Сандерленд" и "Болтон".

За всю свою карьеру Маркос провел 458 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 30 результативных передач.

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Источник:
Celta
Опубликовал: Екатерина Власова
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