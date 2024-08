Бывший защитник Барселоны присоединился к Сельте

"Сельта" подписала контракт с левым защитником Маркосом Алонсо как свободным агентом.

Детали контракта пока не разглашаются.

