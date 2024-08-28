Бывший защитник Барселоны присоединился к Сельте

"Сельта" подписала контракт с левым защитником Маркосом Алонсо как свободным агентом.

Детали контракта пока не разглашаются.

Напомним, последним клубом игрока была "Барселона", где футболист играл с 2022 года по 1 июля 2024 года.

Алонсо также защищал цвета таких команд как: "Челси", "Фиорентина", "Сандерленд" и "Болтон".

За всю свою карьеру Маркос провел 458 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 30 результативных передач.