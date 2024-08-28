Примера. Третье подряд поражение Валенсии, слабый матч от новичков

Абсолютно в одни ворота игра. 13:4 по ударам, 4:0 по ударам в створ — о чем говорить?

По сути, "Валенсия" весь матч простояла в защите, и ее игру не изменил даже пропущенный гол. Катастрофа.

"Атлетик" тоже не был идеален, но все же моменты создавал более-менее регулярно. Еще в первом тайме тайме Иньяки пробил в перекладину, затем еще одну его попытку отбил Мамардашвили и, наконец, с третьего раза симпатичный навес де Маркоса замкнул Беньят Прадос.

Во втором тайме баски играли уже больше по счету, но поскольку соперник был "мертвым", то даже так шансы возникали — лучший имел Нико Уильямс, чей удар отбил все тот же Мамардашвили. Он единственный сегодня реально играл за "Валенсию".

3 - Valencia have started a LaLiga season with three defeats in their first three games for the first time since 2016/17 under Pako Ayestarán, and today finished their league game with the fewest shots since November 2015 against Sevilla under Nuno (2). Concerns. pic.twitter.com/YVeEtf1M16 — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2024

Печальный старт сезона для команды Рубена Барахи — 3 поражения из 3. Тем временем у "Атлетика" теперь 4 балла.

3-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Прадос, 45

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Йерай, Бойро (Лекуэ, 79) — Хауресигар, Прадос (Мартон, 71) — Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 71), Джало (Нико Уильямс, 58) — Гурусета (Весга, 70)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Тарреха, Москера, Васкес (Коррея, 89) — Диего Лопес (Техон, 82), Пепелу (Герра, 82), Гильямон, Риоха — Дуро (Дани Гомес, 89), Рафа Мир (Алмейда, 59)

Предупреждения: Прадос, 69 — Рафа Мир, 23, Москера, 26, Фулькье, 90+2

"Вальядолид" и "Леганес" в предыдущих турах неплохо мешали играть другим, но вот когда пришел черед показать что-то свое, синхронно сдулись.

Их очный матч выдался рваным, неинтересным, почти лишенным остроты.

Самый опасный шанс, по сути, был случайным — это Рауль Моро неудачно навешивал и мяч попал в каркас ворот.

На додачу в концовке обменялись немного неточными ударами Роберто Лопес и Хуанми Латаса. И все.

Selim Amallah qui se régale avec Valladolid contre Leganes en Liga ???????? !

????????????#Valladolid | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/7YuXSdtPFS — Dépendance Foot ⚽️ (@DependanceFoot) August 28, 2024

В таблице после нулей у "Вальядолида" 4 очка, у "Леганеса" - 5. Не надо быть Вангой, чтобы предсказать обоим новичкам долгую и сложную борьбу за выживание в этом сезоне.

3-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Леганес" - 0:0

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Хави Санчес, Бойомо, Лукас Роса — Кике Перес (Иван Санчес, 62), Юрич, Амалла (Чуки, 90+1) — Ндиай (Месегер, 62), Силла (Латаса, 72), Моро (Маркос Андре, 81)

"Леганес": Сориано — Розье, Саэнс, Серхио Гонсалес, Хави Эрнандес — Нею (Тапиа, 85), Сиссе (Брашанац, 66) — Крус (Роберто Лопес, 66), Чикко (Мунир, 71), Франкеса (Оскар, 46) — де ла Фуэнте

Предупреждения: Юрич, 90+3 — Франкеса, 17, Нею, 46, Серхио Гонсалес, 69, Саэнс, 82, Оскар, 83