Примера. Третье подряд поражение Валенсии, слабый матч от новичков

Абсолютно в одни ворота игра. 13:4 по ударам, 4:0 по ударам в створ — о чем говорить?

По сути, "Валенсия" весь матч простояла в защите, и ее игру не изменил даже пропущенный гол. Катастрофа.

"Атлетик" тоже не был идеален, но все же моменты создавал более-менее регулярно. Еще в первом тайме тайме Иньяки пробил в перекладину, затем еще одну его попытку отбил Мамардашвили и, наконец, с третьего раза симпатичный навес де Маркоса замкнул Беньят Прадос.

Во втором тайме баски играли уже больше по счету, но поскольку соперник был "мертвым", то даже так шансы возникали — лучший имел Нико Уильямс, чей удар отбил все тот же Мамардашвили. Он единственный сегодня реально играл за "Валенсию".

3 - Valencia have started a LaLiga season with three defeats in their first three games for the first time since 2016/17 under Pako Ayestarán, and today finished their league game with the fewest shots since November 2015 against Sevilla under Nuno (2). Concerns. pic.twitter.com/YVeEtf1M16