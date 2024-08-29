Примера. Атлетико сенсационно не забил, Ла Реал и подавно проиграл

“Атлетико” неожиданно потерял дома очки с новичком элиты.

Поначалу ничто не указывало на такой исход. Первый тайм "Матрасники" провели очень остро, интересно. Серлот и и Альварес имели по два отменных шанса, но либо пробивали мимо, либо тащил Гарсия. Еще в одной атаке Лино с близкого расстояния пробил в штангу.

"Эспаньол" почти не отвечал на все это, хотя перед перерывом внезапно мог открыть счет — обрезка Крала вывела Пуадо на убойную позицию, но он сплоховал.

Чтобы наверняка дожать "Попугаев", на второй тайм Диего Симеоне выпустил свою старую гвардию — Льоренте и Гризманна. И, знаете, это было близко.

На 55-й минуте Рикельме таки отправил мяч в сетку, но новая полуавтоматическая система определения офсайда увидела его у Родриго.

13 - @atletienglish have made 13 shots vs Espanyol in the first half, more than any other team without scoring at the half time in the Top 5 European Leagues this season. Impotence#atleticodemadrid ❤????#ATMESP ❤???? pic.twitter.com/Y2Yn51tIlE — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2024

Ну, и уже эта неудача, кажется, сломала "Матрасников". Остаток матча они провели без искры, словно согласившись на ничью.

Так им титулов не выиграть, но, положа руку на сердце, мало кто их ждет от "Атлетико". В таблице у него пока 5 очков, у "Эспаньола" - 1. При этом "Попугаи" остаются единственной командой в Ла Лиге, которая еще не забивала голов.

3-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Эспаньол" - 0:0

"Атлетико": Облак — Молина (Льоренте, 46), Ле Норман, Витсель, Аспиликуэта, Самуэл Лино (Барриос, 46) — де Пауль (Корреа, 62), Коке, Рикельме — Альварес (Гризманн, 46), Серлот (Рейнилду, 73)

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Техеро, Эль-Хилали, Калеро, Кумбулла (Серхи Гомес, 65), Ромеро (Оливан, 64) — Крал, Грагера (Лосано, 66), Агуадо (Жофре, 87) — Велис (Чеддира, 64), Пуадо

Предупреждения: Пуадо, 55, Эль-Хилали, 82

Ну, а в этом матче фаворит и подавно проиграл — правда, не без помощи рефери.

"Реал Сосьедад" очень сильно начал матч и в стиле "Атлетико" упустила два верных шанса уже в стартовых 10 минут - "постарались" Оярсабаль и Кубо.

Ну, а на 28-й минуте Оярсабаль уже пошел в стык, который де-факто решил исход встречи. Была ли там красная? Спорно. Но арбитр ее показал.

В меньшинстве "Ла Реал" очень пытался играть по-прежнему активно и даже забил гол — это Браис Мендес замкнул прострел с левого фланга.

24 - Only Jude Bellingham & Álex Baena (25 each one) have been the midfielders to have been involved in more @LaLigaEN goals than Brais Méndez since 2022/23 season, when he joined @RealSociedadEN (24, 14 goals + 10 assists). Opportunist#Erreala ???????? pic.twitter.com/TyruwZdjSZ — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2024

Тем не менее, силы небезграничны, так что дальше "Алаавес" перехватил инициативу и постепенно добился своего Ремиро потащил опасные удары от Стоичкова и Тони Мартинеса, но все он вытащить просто не мог.

По итогу в конце первого тайма счет сравнял с пенальти новичок из "Атлетика" Вильялибре, а в середине второго новичок из "Порту" Мартинес продавил центр защиты и вколотил мяч в сетку с близкого расстояния. Ужасный матч от Игора Субельдии.

И, да - это первая победа "Алавеса" на поле "Сосьедада" за 22 года.

В таблице после победы у "Алавеса" стало 4 очка, и "Ла Реала" их 3.

3-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:2

Голы: Браис Мендес, 33 – Вильялибре, 45+5 (с пенальти), Тони Мартинес, 77

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия (Турьентес, 81), Пачеко (Мартин, 46), Хави Лопес — Кубо, Субименди, Браис Мендес (Оласагасти, 81), Серхио Гомес (Марин, 81) — Бекер (Садик, 66), Оярсабаль

"Алавес": Сивера — Новоа, Абгар, Адриан Пика, Диарра (Ману Санчес, 63) — Гевара, Бенавидес (Стоичков, 46) — Висенте (Бланко, 90+1), Гуриди, Реббах (Тони Мартинес, 70) — Вильялибре (Кике, 63)

Предупреждения: Пачеко, 16, Субельдия, 36, Мартин, 90+7 — Стоичков, 48, Реббах, 51, Сивера, 90

Удаление: Оярсабаль, 29