Примера. Атлетико сенсационно не забил, Ла Реал и подавно проиграл

“Атлетико” неожиданно потерял дома очки с новичком элиты.

Поначалу ничто не указывало на такой исход. Первый тайм "Матрасники" провели очень остро, интересно. Серлот и и Альварес имели по два отменных шанса, но либо пробивали мимо, либо тащил Гарсия. Еще в одной атаке Лино с близкого расстояния пробил в штангу.

"Эспаньол" почти не отвечал на все это, хотя перед перерывом внезапно мог открыть счет — обрезка Крала вывела Пуадо на убойную позицию, но он сплоховал.

Чтобы наверняка дожать "Попугаев", на второй тайм Диего Симеоне выпустил свою старую гвардию — Льоренте и Гризманна. И, знаете, это было близко.

На 55-й минуте Рикельме таки отправил мяч в сетку, но новая полуавтоматическая система определения офсайда увидела его у Родриго.

13 - @atletienglish have made 13 shots vs Espanyol in the first half, more than any other team without scoring at the half time in the Top 5 European Leagues this season. Impotence#atleticodemadrid ❤????#ATMESP ❤???? pic.twitter.com/Y2Yn51tIlE