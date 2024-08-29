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Хакеры взломали аккаунт Мбаппе в соцсетях и писали оскорбления в адрес Месси, Тоттенхэма и Израиля

Испания
Обновлено

Вот это влип

Хакеры взломали аккаунт Мбаппе в соцсетях и писали оскорбления в адрес Месси, Тоттенхэма и Израиля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Реала" Килиан Мбаппе угодил в неприятную ситуацию. Вечером 28 августа официальный аккаунт французского нападающего в X (ранее - Twitter) подвергся хакерской атаке.

Во время взлома аккаунт Мбаппе начал публиковать сообщения на такие темы, как политика, футбол и криптовалюты.

Наиболее подписчикам запоминились следующие твиты:

  • "Криштиану Роналду — величайший футболист всех времён. Этот карлик (Лионель Месси - прим.) — не мой лучший игрок мира".
  • "Тоттенхэм" - дерьмо.
  • "Я перейду в "Манчестер Юнайтед". Давайте оформим бесплатный трансфер в 2028 году".
  • "Свободу Палестине! К черту Израиль. Евреи владеют футболом".

Позднее все посты были удалены из аккаунта Килиана.

Сегодня, 29 августа, "Реал" сыграет на выезде против "Лас-Пальмаса" в третьм туре Ла Лиги.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Израиль Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Палестина социальные сети Килиан Мбаппе Тоттенхэм
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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