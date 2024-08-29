Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хакеры взломали аккаунт Мбаппе в соцсетях и писали оскорбления в адрес Месси, Тоттенхэма и Израиля
Вот это влип
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Реала" Килиан Мбаппе угодил в неприятную ситуацию. Вечером 28 августа официальный аккаунт французского нападающего в X (ранее - Twitter) подвергся хакерской атаке.
Во время взлома аккаунт Мбаппе начал публиковать сообщения на такие темы, как политика, футбол и криптовалюты.
Наиболее подписчикам запоминились следующие твиты:
- "Криштиану Роналду — величайший футболист всех времён. Этот карлик (Лионель Месси - прим.) — не мой лучший игрок мира".
- "Тоттенхэм" - дерьмо.
- "Я перейду в "Манчестер Юнайтед". Давайте оформим бесплатный трансфер в 2028 году".
- "Свободу Палестине! К черту Израиль. Евреи владеют футболом".
Позднее все посты были удалены из аккаунта Килиана.
Сегодня, 29 августа, "Реал" сыграет на выезде против "Лас-Пальмаса" в третьм туре Ла Лиги.
Kylian Mbappé account got hacked ????????????#Mbappé #kylian pic.twitter.com/8K6vfaBemV— Ajju.. (@imsofiaijaz) August 29, 2024
Популярное сейчас
- Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер
- На тренировке Ромы чуть не произошла драка между Де Росси и футболистом, – Rai Sport
- Президент Колоса пригрозил игрокам отменить премии и в два раза срезать зарплаты
- Перес – о возможном уходе Лунина из Реала: Ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО