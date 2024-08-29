Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хетафе близок к подписанию египетского вингера Ибрагима Аделя
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается работа "Хетафе" на трансферном рынке. Мадридцы хотят успеть усилить атакующее звено и обратили свое внимание в сторону египетского чемпионата.
Сообщается, что испанский клуб близок к подписанию Ибрагима Аделя из "Пирамид". 23-летний египтянин хорошо себя проявил на Олимпиаде-2024, где вместе со своей сборной занял четвертое место, а игрок на этом турнире отметился тремя голами (2 из них он забил испанцам на групповом этапе). Вингер уже отправился в Мадрид, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "Хетафе". Вопрос заключается в том, будет ли игрок подписан на правах аренды, или на правах трансфера.
Добавим, что в прошлом сезоне на клубном уровне Ибрагим Адель 23 поединка, где отметился 7 голами и 2 ассистами.
Популярное сейчас
- Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер
- Лейндерс: Все видели, насколько сильно Динамо. Я немного разочарован тем, как мы попали в Лигу чемпионов
- Шахтер – во второй корзине. Известны все участники основной стадии ЛЧ – потенциальные соперники горняков
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО