Хетафе близок к подписанию египетского вингера Ибрагима Аделя

Продолжается работа "Хетафе" на трансферном рынке. Мадридцы хотят успеть усилить атакующее звено и обратили свое внимание в сторону египетского чемпионата.

Сообщается, что испанский клуб близок к подписанию Ибрагима Аделя из "Пирамид". 23-летний египтянин хорошо себя проявил на Олимпиаде-2024, где вместе со своей сборной занял четвертое место, а игрок на этом турнире отметился тремя голами (2 из них он забил испанцам на групповом этапе). Вингер уже отправился в Мадрид, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "Хетафе". Вопрос заключается в том, будет ли игрок подписан на правах аренды, или на правах трансфера.

Добавим, что в прошлом сезоне на клубном уровне Ибрагим Адель 23 поединка, где отметился 7 голами и 2 ассистами.