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Симеоне о ничьей с Эспаньолом: Мы очень хотели победы, мы искали ее всеми способами
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера мадридский "Атлетико" сыграл в нулевую ничью с "Эспаньолом" на своем поле. Команда Диего Симеоне второй раз теряет очки в начале этого сезона: в первом туре "матрасники" сыграли вничью с "Вильярреалом" (2:2). На послематчевой пресс-конференции тренер мадридцев отметил, что собирается улучшить игру на завершающей стадии атаки, а также объяснил причину замены Серлота на защитника Рейнилду в конце встречи.
"Мы собираемся сохранить те положительные вещи, которые мы сделали, а это были 30 минут, когда команда создала много ситуаций против очень аккуратной обороны. У нас было четыре или пять моментов, чтобы забить. В последние 15 минут первого тайма интенсивность упала, а затем мы хотели продолжить в том же духе, внеся изменения... Нам нужно улучшить наше завершение, потому что в футболе эта потребность становится все более очевидной с каждым днем. Мы очень хотели победы, мы искали ее всеми способами, замена Серлота на Рейнилду была связана с тем, что команда распадалась, а когда команда распадается, она может выиграть или проиграть. Мне это не нравится, потому что я предпочитаю контролировать ее. Я хотел, чтобы команда поддерживала ритм первого тайма, и у нас это было в некоторых частях второго тайма. Мы можем взять много положительных моментов из игры, а с негативной стороны, нам не хватало эффективности", - цитирует Симеоне Marca.
Добавим, что следующий матч "Атлетико" сыграет 31 августа на выезде против "Атлетика" из Бильбао.
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