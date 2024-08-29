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Лас-Пальмас - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Лас-Пальмас - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лас-Пальмас - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

Матч чемпиона против команды, которая будет биться за выживание. На стороне "Лас-Пальмаса" - география, туда далеко лететь; также на Канарах активные болельщики, не самый качественный газон, а команда много бегает.

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Все остальные козыри, конечно же, на стороне "Реала", и любой результат, кроме его победы, стал бы огромной сенсацией.

Примера. 3-й тур
29 августа. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Лас-Пальмас - Реал
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Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) смотреть футбол онлайн
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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