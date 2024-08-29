Лас-Пальмас - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Матч чемпиона против команды, которая будет биться за выживание. На стороне "Лас-Пальмаса" - география, туда далеко лететь; также на Канарах активные болельщики, не самый качественный газон, а команда много бегает.

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Все остальные козыри, конечно же, на стороне "Реала", и любой результат, кроме его победы, стал бы огромной сенсацией.