Легенда Севильи завершил карьеру в сборной Испании

Испанский защитник "Севильи" Хесус Навас принял решение завершить международную карьеру в возрасте 38 лет.

Дебют Наваса за "Фурию Роху" состоялся в ноябре 2009 года. С тех пор Хесус принял участие в 56 матчах за национальную команду Испании и выиграл чемпионат мира, Лигу наций и чемпионат Европы (дважды).

Действующее трудовое соглашение Наваса с "Севильей" рассчитано до конца 2024 календарного года.