Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Севильи завершил карьеру в сборной Испании
Спустя 15 лет выступлений за "Фурию Роху"
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский защитник "Севильи" Хесус Навас принял решение завершить международную карьеру в возрасте 38 лет.
Дебют Наваса за "Фурию Роху" состоялся в ноябре 2009 года. С тех пор Хесус принял участие в 56 матчах за национальную команду Испании и выиграл чемпионат мира, Лигу наций и чемпионат Европы (дважды).
Действующее трудовое соглашение Наваса с "Севильей" рассчитано до конца 2024 календарного года.
✨ El jugador con más títulos de la historia de la @Sefutbol nos dice adiós.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2024
???? ¡¡Gracias por tanto, @JNavas!! https://t.co/PNCHa1MP2R pic.twitter.com/VkukfW5uTR
Популярное сейчас
- Хватило одного слова. Гармаш отреагировал на новость, что его перевели в дубль Металлиста 1925
- Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер
- На тренировке Ромы чуть не произошла драка между Де Росси и футболистом, – Rai Sport
- Мощный апгрейд. Лунин получил золотую карточку в EA FC 25
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО