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Легенда Севильи завершил карьеру в сборной Испании

Испания

Спустя 15 лет выступлений за "Фурию Роху"

Легенда Севильи завершил карьеру в сборной Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский защитник "Севильи" Хесус Навас принял решение завершить международную карьеру в возрасте 38 лет.

Дебют Наваса за "Фурию Роху" состоялся в ноябре 2009 года. С тех пор Хесус принял участие в 56 матчах за национальную команду Испании и выиграл чемпионат мира, Лигу наций и чемпионат Европы (дважды).

Действующее трудовое соглашение Наваса с "Севильей" рассчитано до конца 2024 календарного года.

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Испания Хесус Навас Севилья
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Опубликовал: Александр Бураков
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