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Хавбеку Барселоны де Йонгу может потребоваться операция

Испания
Обновлено

Френки может выбыть до конца года

Хавбеку Барселоны де Йонгу может потребоваться операция

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг остается вне игры уже на протяжении четырех месяцев после травмы, полученной в столкновении с Федерико Вальверде в матче с "Реалом" в Ла Лиге.

Изначально предполагалось, что восстановление 27-летнего нидерландца займёт шесть недель, но ситуация оказалась более сложной.

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Как сообщает AllFootball со ссылкой RAC1, де Йонг всё ещё испытывает дискомофорт в лодыжке. Её состояние не особо улучшилось за последний месяц, и в случае возвращения нагрузок на эту область есть высокий риск рецидива.

Велика вероятность того, что Френки придется перенести операцию, которая выведет его из строя на несколько месяцев. Пока что де Йонг выбрал консервативное лечение и, как ожидается, вернется к концу сентября.

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Барселона травма операция Френки де Йонг
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Источник:
AllFootball
Опубликовал: Александр Бураков
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