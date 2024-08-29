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Жирона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Жирона - Осасуна: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Жирона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Мичела на своем поле будет встречаться с крепкой "Осасуной", которая прошлую кампанию завершила в середине таблицы. "Жирона" после потери нескольких ключевых игроков еще находится в поиске своей игры. Кроме того, для каталонцев это будет первый поединок на своем поле в новом сезоне, и поддержка своих болельщиков может служить дополнительной мотивацией для получения первой победы футболистами "Жироны".

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Ла-Лига. 3-й тур
29 августа. 20:00. Жирона. "Эстади Муниципаль де Монтиливи"
"Жирона" - "Осасуна"
Арбитр: Франсиско Эрнандес МаЭсо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Жирона - Осасуна
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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