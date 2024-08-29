Примера. Жирона — Осасуна 4:0. Разгром имени Цыганкова

"Жирона" впервые победила в новом сезоне — и героем стал наш Виктор Цыганков.

Глобально это был даже не матч равных, а какое-то избиение. "Осасуна" не просто отдала мяч и территорию, но ни разу за первые 90 минут не пробила даже в сторону ворот соперника. Это полное фиаско.

"Жирона", в свою очередь, неплохо комбинировала, прессинговала. Смена схемы на 4-4-2 благотворно сказалась на команде; так удобнее играть всем ключевым фигурам в составе.

Первым забить мог Брайан Хиль, но Серхио Эррера вытащил из-под перекладины.

Не беда! Уже спустя пару минут Хиль таки отпраздновал гол — с правого фланга ему на дальнюю штангу гениально навесил Цыганков.

Во втором тайме пришел черед уже самого Виктора забивать — ему помог прострел слева и нерасторопность защитников.

Ну, а третий гол "Жироны" - и подавно шедевр. Янхель Эррера скинул грудью, а Абель Руис в одно касание снял паутину с ближней девятки.

Де-факто игра на этом и закончилась, хотя на табло была лишь 56-я минута. "Осасуна" даже после трех пропущенных не проснулась, а "Жирона" уже никуда не спешила и наслаждалась атмосферой. Хотя, конечно, даже в пешей игре легенда "Монтиливи" Стуани нашел для себя дежурный гол. Феноменальный нападающий!

G/A in last 2 LaLiga seasons:



17 — Viktor Tsygankov

16 — Raphinha

16 — Nico Williams pic.twitter.com/23Wjx7yJ7m — StatMuse FC (@statmusefc) August 29, 2024

И отдельный респект Цыганкову — после уходов Довбика, Савиньо и Коуто он начал брать больше инициативы на себя, и сегодня это выглядело умело и оправданно.

О таблице говорить пока, конечно, рано, но фиксируем — после трех туров у "Жироны" и "Осасуны" по 4 балла.

3-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Осасуна" - 4:0

Голы: Хиль, 34, Цыганков, 53, Абель Руис, 56, Стуани, 90

"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Цыганков (Порту, 81), Эррера (Ромеу, 64), Мартин, Хиль (ван де Бек, 81) — Абель Руис (Асприлья, 74), Миовски (Стуани, 64)

"Осасуна": Эррера — Видаль, Катена, Эррандо, Крус — Орос (Ибаньес, 59), Торро (Хави Мартинес, 85), Мой Гомес — Монкайола (Рубен Гарсия, 59), Будимир (Рауль Гарсия, 58), Сарагоса (Бенито, 68)