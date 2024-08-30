  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1. Чемпион не готов к сезону?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1. Чемпион не готов к сезону?

Испания

Уже вторая осечка "Сливочных" в трех турах

Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1. Чемпион не готов к сезону?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" после 1:1 с "Мальоркой" повторил тот же счет и на Канарах.

Хозяева шокировали чемпиона голом уже на старте — Макберни и Молейро разыграли все идеально, но до чего же пассивно защищался Милитао!

Более того, уже спустя минуту Макберни мог делать счет 2:0, но не сориентировался в штрафной.

"Реал" же свой первый реальный шанс создал лишь в середине тайма, причем со стандарта — Вальверде приложился от души, но Силлессен сыграл идеально. Также не проспал голкипер и удар Рюдигера под штангу. Ну, а больше Мадрид ничего не создал.

Если вкратце, то Мбаппе в энный раз выпал из игры, Браима затоптали, Винисиус играл только на себя, Модрич — увы, уже не тот.

Вы спросите — эй, как же они сравняли счет? Во-первых, мадридские звезды даже без баланса в игре опасны один в один. Ну, а во-вторых, "Лас-Пальмас" ошибся, сев в оборону слшиком глубоко. В одной из позиционных атак "Реала" мяч заметался по штрафному канарцев и попал в руку Алексу Суаресу. Винисиус с точки пробил отменно — 1:1.

И нет, "Реал" не побежал добивать — наоборот, "Лас-Пальмас" немедленно выровнял игру, подал 3-4 угловых, даже полумомент создал усилиями Мармоля.

Показательна статистика по отборам — 23:10 в пользу канарцев. Пусть "Реал" больше владел мячом, но все равно с такой пропорцией матчи не выигрывают. Надо больше агрессии, а ее нет.

Отсюда и печаль в таблице для “Сливочных" — лишь 5 очков после 3 туров. У "Лас-Пальмаса" - 2 балла.

3-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Молейро, 5 — Винисиус, 69 (с пенальти)

"Лас-Пальмас": Силлессен — Парк, Алекс Суарес, Маккенна, Мармоль — Кампанья (Луйодис, 81), Кириан Родригес (Фустер, 81), Хави Муньос, Молейро (Бенито Рамирес, 61) — Макберни (Мата, 78), Сандро (Росада, 78)

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес (Карвахаль, 76), Милитао, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46) — Вальверде, Чуамени, Модрич (Гюлер, 64) — Браим Диас (Родриго, 46), Мбаппе, Винисиус (Эндрик, 86)

Предупреждения: Менди, 40, Милитао, 88

По теме
yellow-arrow
У Мбаппе и Анчелотти проблемы. Лас-Пальмас — Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Еще один испанский клуб подписал украинского вратаря
yellow-arrow
Арсенал хочет подписать голкипера Эспаньола в качестве резервного
Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 01:31
Сильный Реал просто слабой барсе фору дает. Все идет по плану...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 19
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 01:31
Сильный Реал просто слабой барсе фору дает. Все идет по плану...
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
30.08.2024 в 00:49
Виньку островитяне не оскорбляли? На слюну не исходил, зеньки не выпячивал?
Ответить
2
3
avatar
hrdhrd (Україна)
30.08.2024 в 00:53
Его сегодня и не били по ногам, потому что он настолько дохлый от предсезонки, что теряет мяч самостоятельно. Наверное и на разговоры сил нет.
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2024 в 00:48
Помню, перед началом чемпионата, у смешных фанатов маргаринового стойла, которые позорят себя здесь глупыми высказываниями, было примерно такое настроение: "Мы, тут...., Мбаппе себе забрали... Ну-ка, быстренько, в музей Реала отгрузите аккуратненко все кубки и трофеи испанского пошиба... Сами ведь понимаете, они и так там будут, пустая формальность...Мы же невероятно сильнее стали...."... Но жизнь снова окунула их в реальность... Они так и не поняли, что и в прошлом чемпионате их реал не был сильнее всех... Что касается пенальти, то в последние годы арбитры "уходят" от того, чтобы ставить такие пенальти. Ведь абсолютно очевидно, что намерения сыграть рукой у игрока ЛП не было. Просто, по ходу чемпионата понаблюдаем, будут ли ставить подобные пенальти в ворота Реала.
Ответить
2
2
avatar
hrdhrd (Україна)
30.08.2024 в 00:51
Намерение сыграть рукой было только у Суареса на ЧМ 2010 в матче против Ганы, все остальные слишком размахивают руками, что тоже недопустимо.
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2024 в 00:56
Вспомни себя, когда ты падаешь, например, во время гололеда, что ты делаешь? Руки свои строго вдоль туловища держишь или инстинктивно, пытаешься смягчить свое падение за счет рук? Понимаю, что пример не показательный, но в данном случае речь о человеческих инстинктах. И сухие правила футбола должны это учитывать. Это, как чихнуть... Никто и никогда не сможет чихнуть с открытыими глазами...
 
1
1
avatar
hrdhrd (Україна)
30.08.2024 в 01:01
Да я согласен, что он там для равновесия руку выбрасывал назад, но помешал все равно, мяч изменил траекторию. Не знаю, если уж такие пенальти не ставить, что тогда вообще считается рукой в штрафной. Как-то должны профессиональные футболисты это все учиться контролировать, прятать за спину
 
0
0
avatar
hrdhrd (Україна)
30.08.2024 в 01:03
Ну или не заваливаться вот так под мяч, держать в голове, что может и в руку прилететь мяч. А то если все разрешать, ну просто в какой-то гандбол превратится игра в штрафной.
 
0
0
sasha popov (Новомосковськ)
30.08.2024 в 00:43
Какой замечательный сегодня вечер
Ответить
2
2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2024 в 00:37
Чемпион не готов к сезону…. скорее судьи не готовы Я думаю, что если реалу еще подписать Холланда, глядишь и новичков лиги смогут обыграть
Ответить
3
3
avatar
Вarcelinius
30.08.2024 в 00:38
Ты вот смеёшься, а они уже об этом думают.
Ответить
1
3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2024 в 00:39
 
2
3
avatar
hrdhrd (Україна)
30.08.2024 в 00:43
Ну Холанд подходит этому составу больше, чем Мбаппе. Без Беллингема даже навесить не на кого, Хоселу быстро понял, что ему уже большего не достичь и убежал. Но у Переса же идея фикс была, притащить сюда Мбабло, ну притащил. А играть то как? Еще и Винисиус больше прическами занят походу, сегодня просто как г*вно играл.
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
30.08.2024 в 00:34
Пеналь наверное, как всегда притянутый за уши, да?
Ответить
1
1
avatar
hrdhrd (Україна)
30.08.2024 в 00:35
Та нет, там такой ручной шлагбаум был, что даже по Арсену Венгеру пенальти
Ответить
1
1
sasha popov (Новомосковськ)
30.08.2024 в 00:44
100%
Ответить
2
1
avatar
hrdhrd (Україна)
30.08.2024 в 00:33
Дерьмо продолжается 3 одинаковых матча против автобусов, ужасная игра практически каждого, никто не бежит, все пасы невпопад, в перерыве Анчелотти что-то меняет, но этого все равно мало. И моментов-то толком нет, чтобы сказать, что не повезло, все по делу. Помню когда обсуждался приход Мбаппе, многие заявляли, что он поможет побеждать автобусы, ну-ну. Браим вновь доказал, что его можно выпускать только в конце на 15 минут. Модрича нужно было поблагодарить и отпустить еще после 0-4 от Сити, но нет, держат, уже в какого-то Марсело превратился. Винисиус тяжелый, Мбаппе в шоке от плотности обороны у команд Ла Лиги, остальные просто спят на ватных ногах. Даже Вальверде уже поддался апатии. Предсезонка в конце августа это конечно хорошо, но уже от Барселоны -4, а еще и ни с кем серьезным не сыграли. А уже не за горами старт ЛЧ, всеми любимые матчи сборных и т.д.
Ответить
2
1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2024 в 00:38
Страшное дело сколько всего еще предстоит.))
Ответить
3
3
avatar
Вarcelinius
30.08.2024 в 00:32
Ой, какая прелесть!
Ответить
3
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости