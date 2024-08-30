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Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1. Чемпион не готов к сезону?
Уже вторая осечка "Сливочных" в трех турах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Реал" после 1:1 с "Мальоркой" повторил тот же счет и на Канарах.
Хозяева шокировали чемпиона голом уже на старте — Макберни и Молейро разыграли все идеально, но до чего же пассивно защищался Милитао!
Более того, уже спустя минуту Макберни мог делать счет 2:0, но не сориентировался в штрафной.
"Реал" же свой первый реальный шанс создал лишь в середине тайма, причем со стандарта — Вальверде приложился от души, но Силлессен сыграл идеально. Также не проспал голкипер и удар Рюдигера под штангу. Ну, а больше Мадрид ничего не создал.
14 - @AlbertoMoleiro ???? has scored the goals with the second longest sequence vs Real Madrid in @LaLiga this season after 14 passes (the first was by Iago Aspas vs Alavés, 18) and the most elaborate goal by @UDLP_Oficial vs Real Madrid in the competition since 05/06. Subtlety pic.twitter.com/4b6zYU3TWL— OptaJose (@OptaJose) August 29, 2024
Если вкратце, то Мбаппе в энный раз выпал из игры, Браима затоптали, Винисиус играл только на себя, Модрич — увы, уже не тот.
Вы спросите — эй, как же они сравняли счет? Во-первых, мадридские звезды даже без баланса в игре опасны один в один. Ну, а во-вторых, "Лас-Пальмас" ошибся, сев в оборону слшиком глубоко. В одной из позиционных атак "Реала" мяч заметался по штрафному канарцев и попал в руку Алексу Суаресу. Винисиус с точки пробил отменно — 1:1.
И нет, "Реал" не побежал добивать — наоборот, "Лас-Пальмас" немедленно выровнял игру, подал 3-4 угловых, даже полумомент создал усилиями Мармоля.
Показательна статистика по отборам — 23:10 в пользу канарцев. Пусть "Реал" больше владел мячом, но все равно с такой пропорцией матчи не выигрывают. Надо больше агрессии, а ее нет.
¡El @realmadrid busca el gol del empate! #LALIGAHighlights | #LasPalmasRealMadrid pic.twitter.com/xreAIrXDEl— LALIGA (@LaLiga) August 29, 2024
Отсюда и печаль в таблице для “Сливочных" — лишь 5 очков после 3 туров. У "Лас-Пальмаса" - 2 балла.
3-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:1
Голы: Молейро, 5 — Винисиус, 69 (с пенальти)
"Лас-Пальмас": Силлессен — Парк, Алекс Суарес, Маккенна, Мармоль — Кампанья (Луйодис, 81), Кириан Родригес (Фустер, 81), Хави Муньос, Молейро (Бенито Рамирес, 61) — Макберни (Мата, 78), Сандро (Росада, 78)
"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес (Карвахаль, 76), Милитао, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46) — Вальверде, Чуамени, Модрич (Гюлер, 64) — Браим Диас (Родриго, 46), Мбаппе, Винисиус (Эндрик, 86)
Предупреждения: Менди, 40, Милитао, 88
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