Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1. Чемпион не готов к сезону?

"Реал" после 1:1 с "Мальоркой" повторил тот же счет и на Канарах.

Хозяева шокировали чемпиона голом уже на старте — Макберни и Молейро разыграли все идеально, но до чего же пассивно защищался Милитао!

Более того, уже спустя минуту Макберни мог делать счет 2:0, но не сориентировался в штрафной.

"Реал" же свой первый реальный шанс создал лишь в середине тайма, причем со стандарта — Вальверде приложился от души, но Силлессен сыграл идеально. Также не проспал голкипер и удар Рюдигера под штангу. Ну, а больше Мадрид ничего не создал.

14 - @AlbertoMoleiro ???? has scored the goals with the second longest sequence vs Real Madrid in @LaLiga this season after 14 passes (the first was by Iago Aspas vs Alavés, 18) and the most elaborate goal by @UDLP_Oficial vs Real Madrid in the competition since 05/06. Subtlety pic.twitter.com/4b6zYU3TWL