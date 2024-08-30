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Тропами Ламина Ямаля: бетонное поле, 23 кузена и выгребная яма для испанских правых
О становлении героя "Барселоны"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dan Mullan
В последние месяцы в Рокафонде невиданное количество чужаков.
Хорошо одетые, состоятельные туристы приезжают в квартал, куда раньше и носа бы не сунули.
Почему?
"Из-за Ламина", - улыбается малышня, приехавшая фотографироваться возле дома кумира вместе с матерью.
То, что их окружает, мало напоминает Испанию. Вокруг арабские пекарни и закусочные с африканским меню; социальное жилье без лифтов и кучи мусора во дворах; подростки играют в футбол прямо на раскаленном бетоне, а другие рисуют граффити с числом "304" - это последние цифры почтового индекса Рокафонды.
И еще именно их показывает Ямаль каждый раз, когда забивает гол.
MENTRE QUELLA DICEVA AL RADUNO DI VOX”Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy cristiana”— libertà (@bontongradito) July 10, 2024
LAMINE YAMAL FESTEGGIA i SUOI GOL FACENDO il CODICE POSTALE(304)del quartiere popolare di ROCAFONDA Mataró, Spagna, dove è nato e cresciuto e definito DALL'ULTRADESTRA VOX un”LETAMAIO MULTICULTURALE" pic.twitter.com/tigFzhEIOO
Туристы приезжают, фотографируются, разговаривают с местными, хотя есть и такие, кто говорит только на арабском. "Мультикультурная выгребная яма" - так называют Рокафонду ультраправые из Vox.
А вот местная бабушка, увидев журналиста El Pais, уверяет: "Проблемы есть везде, но вы же видите, мы живем в мире и согласии".
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Это началось в 60-х, когда на окраине Матаро настроили панелек для переселенцев из аграрных Андалусии, Галисии и Эстремадуры.
Со временем те разжились и переехали в другие места; их жилье осталось для новых мигрантов — теперь уже арабов и африканцев. Сейчас их в районе 32%; при этом за чертой бедности живет более 50%.
Хуан Карлос Серрано — андалусиец, держащий бар в Рокафонде, и он видел, как сюда переехала из Марокко семья Насрауи:
"В начале у них совсем не было денег, и Мунир занимал у меня даже чтобы купить билет на поезд и поехать на работу".
Мунир очень хотел стать футболистом, но не имел таланта, поэтому работал на стройках. Здесь же на районе познакомился с Шейлой Эбана — мигранткой из Экваториальной Гвинеи. Когда они поженились, Муниру было 18, а Шейле — 21.
???????????? | NEW:— SimplyGoal (@SimplyGoal) July 1, 2024
16-year-old Lamine Yamal gifted his grandmother her own house, and bought a house for his mother and father too, reports @sport. ❤ pic.twitter.com/MwS0CQkUo8
У этого брака было мало шансов, и родители разбежались, когда Ламину исполнилось 2 года. Сначала его забрала мама в Гранольерс, что в 20 км, но уже школьником он стал регулярно приезжать в Матаро, а там, как вспоминает Серрано, Ямаля всегда ждала бабушка с пирогами, отец, дядя Абдул и аж 23 кузена.
"Он всегда был с мячом, даже в квартире. Когда мы забирали его, потому что надо было есть или спать, он устраивал истерику и плакал", - смеется Абдул.
В Рокафонде он уважаемый человек; держит традиционную арабскую пекарню-бакалею. Вместо окна — большой портрет племянника, складывающего пальцами "304", а вокруг флаги Испании, Марокко и Экваториальной Гвинеи.
Атмосферно.
Фото: nytimes.com
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"Барса" заметила Ямаля в 10 лет, это было легко.
Скаут Исидре Хиль еженедельно посещает кучу матчей вдоль побережья, и там откопал, из последнего, Арнау Тенаса и Марка Гийю:
"Чтобы понять, что он будет играть, мне понадобилось 20 минут — за это время он оформил хет-трик".
Ну, а до того Ямаль играл за детский клуб "Ла Торрета", где его тренировали товарищ отца Леонардо Джорданелла и Инносенте Дьес по прозвищу Кубала.
"Малыш постоянно водился с мячом, никогда его не отпускал. Он мог часами стоять и сам бить по воротам на стене. Чтобы заставить его понять, что нужно также пасовать, я звал его к себе и мы смотрели, как играют Хави и Иньеста. Я спрашивал его: "Разве это тоже не красиво?"
Фото: elpais.com
Также из "Ла Торреты" происходят детские друзья Ямаля — Исмаэль, Мохамед и, особенно, Дани де Силвейра, с которым они регулярно общаются до сих пор.
"Больше всего Ламин любил Неймара, смотрел все его финты. Жаль, вместе мы почти не играли. Он был в команде А, а я в команде Б. Когда он приходил к нам, то забивал два гола, даже не начиная бегать".
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В "Барсе" одновременно беспокоились и радовались тому, что Ямаль с Матаро.
Экс-координатор Ла Масии Жорди Роура говорит: "Благодаря окружению у Ламина уличный футбол — дриблинг, бесстрашие, привычка играть с теми, кто сильнее и крупнее".
Вместе с тем, в Рокафонде ужасные бетонные площадки, а уровень преступности провоцировал столкновения между мигрантами и местными. На одной из таких манифестаций отец Ламина врезал по лицу оппоненту, сломал ему очки и заплатил 546 евро штрафа.
Momento en que la policía se lleva al padre de Lamine Yamal con claros síntomas de embriaguez antes de ser posteriormente apuñalado en una pelea. pic.twitter.com/9GFFViW9LK— Alt Right España (@ModoAlt) August 14, 2024
Когда Ламину стукнуло 13, "Барса" достигла согласия с семьей и забрала парня в Ла Масию на полный пансионат — чтобы оградить от всего этого.
"Мы должны были убедиться, что он не будет делать глупостей и продолжит учиться", - объясняет Роура.
Учителя, тем временем, называют Ламина не отличником, но и не дураком. Известно, что он уже нормально говорит по-английски, только стесняется.
И он сдал свои школьные экзамены — дистанционно во время Евро-2024, где стал настоящей сенсацией турнира. Когда он забил тот-самый гол Франции, Гари Линекер выразил мнение всех, кто это видел:
"Возможно, это самый важный момент турнира. На наших глазах родилась суперзвезда".
Remember this Lamine Yamal goal?pic.twitter.com/KLdHRGzXDt— Ezenwayi Camp Nou ????♥️ (@Jiji_Byte) August 11, 2024
Что уж говорить о Рокафонде — здесь Ламина теперь рисуют красками, углем; у детей на улицах футболки всегда с его фамилией на спине. Дядя Абдул поражен — мол, это же слишком рано, а вот Серхио Мартинес, тренер местной команды, в восторге:
"Если раньше малыши неохотно воспринимали нагрузки, то теперь они выбирают футбол, а не слоняться по окрестностям".
И еще на каждом балконе Матаро теперь испанские флаги.
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На Ламина шум пока не влияет, ему всего 17.
Зато через испытание славой проходят его очень молодые родители. Шейла Эбана во второй раз вышла замуж, и брату Ламина всего 2 года.
Lamine Yamal with his Mom and his Brother ???? pic.twitter.com/9cbFgtLuRX— Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 14, 2024
А вот Мунир Насрауи кроме пафосных фото в Instagram и неадекватных интервью недавно вляпался в плохую историю ночью посреди Матаро — поссорился с компанией неизвестных и получил два ножевых ранения. Хорошо, что врачи спасли.
При том подобные истории — не какая-то редкость в районах, где живут мигранты.
"Выходцев из других стран у нас 12,6%, но они совершают более 50% преступлений на сексуальной почве. Это не расизм, это математика", - говорит лидер Vox Сантьяго Абаскаль.
Странным образом успех Испании на Евро-2024 помог левым ему ответить, ведь лидерами команды на турнире были Ямаль и сын нелегалов из Ганы Нико Уильямс.
"Так Нико, чьи родители перепрыгнули забор в Мелилье, это Испания или нет? А Ямаль, живущий в рабочем районе, который ваша партия называет "выгребной ямой" - это Испания?" - спрашивает у пылкого болельщика Абаскаля депутат от левой Podemos Ирен Монтеро.
Вряд ли у Сантьяго или даже у целого Евросоюза найдутся быстрые ответы на эти вопросы.
Тем временем Ямаль продолжает зажигать и не уходит с поля без результативного действия на старте сезона-2024/25. Всего в 17 лет он уже самый стабильный в "Барселоне".
"Как по мне, то Ламин физически сильнее Месси и техничнее Роналду. Однажды он будет играть десятку", - уверяет Кубала, но опытный Роура советует обойтись без этого — мол, „Месси бесподобен“. Пожалуй, это так.
Фото: nytimes.com
А еще прав Серхио Мартинес, который после тренировки на бетонке иногда заходит к Серрано в бар выпить пива:
"Этот район, Рокафонда, годами был чем-то плохим, замалчиваемым, изолированным. Но сейчас я вижу, что дети получили своего кумира. Впервые за все время у них появились правильные мечты".
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