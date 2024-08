Тропами Ламина Ямаля: бетонное поле, родители-подростки и выгребная яма для испанских правых

В последние месяцы в Рокафонде невиданное количество чужаков.

Хорошо одетые, состоятельные туристы приезжают в квартал, куда раньше и носа бы не сунули.

Почему?

"Из-за Ламина", - улыбается малышня, приехавшая сфотографироваться возле дома кумира вместе с матерью.

То, что их окружает, мало напоминает Испанию. Вокруг арабские пекарни и закусочные с африканским меню; социальное жилье без лифтов и кучи мусора во дворах; подростки играют в футбол прямо на раскаленном бетоне, а другие рисуют граффити с числом "304" - это последние цифры почтового индекса Рокафонды.

И еще именно их показывает Ямаль каждый раз, когда забивает гол.

Туристы приезжают, фотографируются, разговаривают с местными, хотя есть и такие, кто говорит только на арабском. "Мультикультурная выгребная яма" - так называют Рокафонду ультраправые из Vox.

Это началось в 60-х, когда на окраине Матаро настроили панелек для переселенцев из аграрных Андалусии, Галисии и Эстремадуры.

Со временем те разжились и переехали в другие места; их жилье осталось для новых мигрантов — теперь уже арабов и африканцев. Сейчас их в районе 32%; при этом за чертой бедности живет более 50%.

Хуан Карлос Серрано — андалусиец, держащий бар в Рокафонде, и он видел, как сюда переехала из Марокко семья Насрауи:

Мунир очень хотел стать футболистом, но не имел таланта, поэтому работал на стройках. Здесь же на районе познакомился с Шейлой Эбана — мигранткой из Экваториальной Гвинеи. Когда они поженились, Муниру было 18, а Шейле — 21.

