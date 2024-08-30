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Анчелотти - о результатах Реала: Мы должны держаться и немного потерпеть

Испания
Анчелотти - о результатах Реала: Мы должны держаться и немного потерпеть

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Лас-Пальмасом" (1:1) в третьем туре Ла Лиги.

"Первый тайм был плохим. Сейчас нам сложно найти правильную игру. Мы должны держаться и немного потерпеть, потому что команда не очень сбалансирована. Мы двигались не слишком быстро, и с трудом возвращали мяч. Это все то же самое, что было против "Мальорки", я не вижу никаких улучшений. Мы должны искать быстрое решение, и мы его найдем.

Мы пытаемся найти ту прочность, которая была у нас в прошлом году. Сейчас мы не можем искать оправданий, потому что календарь плотный, и в воскресенье у нас еще одна игра. Я должен более четко придерживаться своей стратегии, чтобы дать футболистам ясность. Для нас все оказалось сложнее, чем мы думали. Мы должны работать и сосредоточиться на том, что мы должны делать. К счастью, эти три игры показали мне многое из того, что не получается.

Я заметил, что наша игра медленная, мало мобильности. Мяч попадает к нападающим, когда противник уже отступил в оборону Без мяча нам трудно действовать компактно, и мы оставляем пространство между линиями.

Не думаю, что это ментальная проблема, потому что команда хорошо тренируется. Это проблема, которая иногда случается в футболе, когда вы не можете найти лучший способ играть. Я не вижу недостатков в отношении или характере", - цитирует специалиста официальный сайт "сливочных".

В первом туре чемпионата Испании "Реал" не смог обыграть "Мальорку" (1:1), а во втором одержал победу над "Вальядолидом" (3:0).

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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