Мичел о Циганкове: Он очень важен для нас

Вчера Виктор Циганков стал одним из главных героев первой победы "Жироны" в новом сезоне. Украинец отметился голом и ассистом в поединке против "Осасуны", чем помог своей команде добыть важные три очка. Главный тренер каталонцев Мичел в послематчевой пресс-конференции в очередной раз подчеркнул значимость Виктора для его команды.

"Он очень важен для нас, как и Газзанига, Иван [Мартин] и другие. Он способен обеспечить непрерывность игры, он ассистировал и забивал. Нам нужны его качества и хотим, чтобы он становился еще лучше", - цитирует Мичела Marca.

Добавим, что следующий поединок "Жирона" проведет 1 сентября на выезде против "Севильи".