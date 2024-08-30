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Мичел о Циганкове: Он очень важен для нас
Украинец умеет делать разницу на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Виктор Циганков стал одним из главных героев первой победы "Жироны" в новом сезоне. Украинец отметился голом и ассистом в поединке против "Осасуны", чем помог своей команде добыть важные три очка. Главный тренер каталонцев Мичел в послематчевой пресс-конференции в очередной раз подчеркнул значимость Виктора для его команды.
"Он очень важен для нас, как и Газзанига, Иван [Мартин] и другие. Он способен обеспечить непрерывность игры, он ассистировал и забивал. Нам нужны его качества и хотим, чтобы он становился еще лучше", - цитирует Мичела Marca.
Добавим, что следующий поединок "Жирона" проведет 1 сентября на выезде против "Севильи".
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