Хетафе арендовал 20-летнего форварда Реала

"Реал" отдал в аренду "Хетафе" уругвайского нападающего Альваро Родригеса. Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.

С 11 лет Родригес тренировался в академии "Жироны", а в 2020-м году перебрался во вторую команду "сливочных" - "Реал Мадрид Кастилью".

В прошлом сезоне 20-летний Альваро записал на свой счёт 10 голов в 34 матчах. За основную команду Родригес отличился 1 забитым мячем и 1 ассистом в 10 поединках.