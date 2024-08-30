Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хетафе арендовал 20-летнего форварда Реала
Больше информации для "королевского" клуба увидеть реальный уровень игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" отдал в аренду "Хетафе" уругвайского нападающего Альваро Родригеса. Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.
С 11 лет Родригес тренировался в академии "Жироны", а в 2020-м году перебрался во вторую команду "сливочных" - "Реал Мадрид Кастилью".
В прошлом сезоне 20-летний Альваро записал на свой счёт 10 голов в 34 матчах. За основную команду Родригес отличился 1 забитым мячем и 1 ассистом в 10 поединках.
????✍️✅ pic.twitter.com/yAi9MZ4IXO— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 29, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Getafe
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо – в третьей корзине. Определились все участники основного раунда Лиги Европы – потенциальные соперники киевлян
- ЛК. Батагов, Вакуленко, Братков вылетают, Мудрик помагает Челси пройти дальше
- Гол и ассист от Цыганкова. Жирона — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
- Неймар предложил себя Барселоне - Флик уже дал ответ
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн