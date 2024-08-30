  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мичел о первой победе Жироны в новом сезоне: Я очень доволен игрой команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мичел о первой победе Жироны в новом сезоне: Я очень доволен игрой команды

Испания

Испанец также высказался относительно будущих выступлений команды в Лиге чемпионов

Мичел о первой победе Жироны в новом сезоне: Я очень доволен игрой команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Жирона" уверенно переиграла дома "Осасуну" со счетом 4:0. В послематчевом интервью главный тренер каталонцев Мичел Санчес спрогнозировал хороший сезон и дальнейшее восходящее движение команды, если они сохранят уровень игры, который продемонстрировали против памплонцев.

"Иногда мы не придаем значения удержанию мяча на половине поля соперника. Осасуна - великолепная команда, и ее очень трудно обыграть. Я очень доволен игрой команды. Атмосфера была странной и мне она не понравилась, но мы показали, что работаем хорошо. Мы очень хорошо прессинговали после потерь, два нападающих, Виктор [Цыганков] и Брайан [Хиль] были удивительными, и это была великолепная игра во всех аспектах. Игроки имеют много зрелости и прожили жеребьевку [Лиги чемпионов] естественно и с максимальной концентрацией на игре. Я узнал перед отъездом, что "Ливерпуль" будет одним из соперников и это будет нелегкий матч. Что мы хотим от соревнований, так это наслаждаться ими и чтобы провинция наслаждалась ими", - цитирует Мичела Marca.

Добавим, что после первых трех туров чемпионата "Жирона" занимает седьмое место, имея в своем активе 4 очка.

По теме
yellow-arrow
Хетафе арендовал 20-летнего форварда Реала
yellow-arrow
Мичел о Циганкове: Он очень важен для нас
yellow-arrow
Тропами Ламина Ямаля: бетонное поле, родители-подростки и выгребная яма для испанских правых
Мичел Санчес Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости