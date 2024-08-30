Мичел о первой победе Жироны в новом сезоне: Я очень доволен игрой команды

Вчера "Жирона" уверенно переиграла дома "Осасуну" со счетом 4:0. В послематчевом интервью главный тренер каталонцев Мичел Санчес спрогнозировал хороший сезон и дальнейшее восходящее движение команды, если они сохранят уровень игры, который продемонстрировали против памплонцев.

"Иногда мы не придаем значения удержанию мяча на половине поля соперника. Осасуна - великолепная команда, и ее очень трудно обыграть. Я очень доволен игрой команды. Атмосфера была странной и мне она не понравилась, но мы показали, что работаем хорошо. Мы очень хорошо прессинговали после потерь, два нападающих, Виктор [Цыганков] и Брайан [Хиль] были удивительными, и это была великолепная игра во всех аспектах. Игроки имеют много зрелости и прожили жеребьевку [Лиги чемпионов] естественно и с максимальной концентрацией на игре. Я узнал перед отъездом, что "Ливерпуль" будет одним из соперников и это будет нелегкий матч. Что мы хотим от соревнований, так это наслаждаться ими и чтобы провинция наслаждалась ими", - цитирует Мичела Marca.

Добавим, что после первых трех туров чемпионата "Жирона" занимает седьмое место, имея в своем активе 4 очка.