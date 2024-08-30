Маркос Алонсо о своем переходе в Сельту: Это хороший проект с большим количеством молодых и амбициозных игроков

Несколько дней назад Маркос Алонсо подписал контракт с "Сельтой" на один год. Игрок перешел к ним из "Барселоны" в статусе свободного агента. Во время пресс-конференции 33-летний защитник объяснил свое решение присоединиться к клубу из Виго в новом сезоне.

"Это хороший проект с большим количеством молодых и амбициозных игроков, тренером, президентом..... Мне не нужно ничего менять, моя работа будет такой же, как и каждый год, и я смогу подарить болельщикам много радости. Я также вижу себя в состоянии продолжить выступления в таком чемпионате, как Ла Лига. Моя естественная позиция - фланговый защитник, но в этой системе я также играл на позиции третьего центрального защитника. Я счастлив, что могу играть и помогать команде на любой позиции, окончательное решение будет принимать тренер. Это было длинное лето. Последние шесть недель я тренировался самостоятельно и надеюсь, что смогу вернуться в строй как можно скорее", - цитирует испанца Marca.

????️ Marcos Alonso: "El proyecto es bonito, con gente joven y una idea de juego valiente".



???? "Veo que la afición está ilusionada y ayudando al equipo. Seguro que todos juntos seguiremos disfrutando hasta final de temporada". pic.twitter.com/jI8tf7m9Fa — RC Celta (@RCCelta) August 29, 2024

Добавим, что в составе "Барселоны" Маркос Алонсо в целом провел 45 матчей и отметился 3 забитыми мячами. Вместе с каталонцами он выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании.