Вальядолид арендовал у Валенсии Дженка Озкаджара

На протяжении лета было известно, что Дженк Озкаджар новый сезон может провести из-за пределов "Местальи". В итоге, турецкий защитник нашел себе новый клуб.

"Вальядолид" стала той командой, которая выиграла гонку за 23-летнего игрока "Валенсии". "Бело-фиолетовые" арендовали футболиста на один сезон без права выкупа.

???? Cenk tiene algo que deciros: pic.twitter.com/XGqYKQyD6j — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 29, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Дженк Озкаджар провел 25 матчей и отметился результативной передачей.