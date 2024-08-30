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Вальядолид арендовал у Валенсии Дженка Озкаджара
Об этом говорится на сайте бело-фиолетовых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На протяжении лета было известно, что Дженк Озкаджар новый сезон может провести из-за пределов "Местальи". В итоге, турецкий защитник нашел себе новый клуб.
"Вальядолид" стала той командой, которая выиграла гонку за 23-летнего игрока "Валенсии". "Бело-фиолетовые" арендовали футболиста на один сезон без права выкупа.
???? Cenk tiene algo que deciros: pic.twitter.com/XGqYKQyD6j— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 29, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Дженк Озкаджар провел 25 матчей и отметился результативной передачей.
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