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Вальядолид арендовал у Валенсии Дженка Озкаджара

Испания

Об этом говорится на сайте бело-фиолетовых

Вальядолид арендовал у Валенсии Дженка Озкаджара

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На протяжении лета было известно, что Дженк Озкаджар новый сезон может провести из-за пределов "Местальи". В итоге, турецкий защитник нашел себе новый клуб.

"Вальядолид" стала той командой, которая выиграла гонку за 23-летнего игрока "Валенсии". "Бело-фиолетовые" арендовали футболиста на один сезон без права выкупа.

Добавим, что в прошлом сезоне Дженк Озкаджар провел 25 матчей и отметился результативной передачей.

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Валенсия (Испания) Вальядолид
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Источник:
Вальядолід
Опубликовал: Александр Гресь
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