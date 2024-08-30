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Флик поставил точку в вопросе о возможном уходе одного из защитников

Испания

Игроку придётся адаптироваться под требования наставника

Флик поставил точку в вопросе о возможном уходе одного из защитников

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заверил, что защитник Эрик Гарсия проведёт сезон 2024/25 в каталонском клубе.

"Могу подтвердить, что Гарсия останется в "Барселоне" в этом сезоне.

Его естественная позиция — центральный защитник, но хорошо иметь игроков, которые могут играть на нескольких позициях. Вам нужно адаптироваться, и это здорово иметь таких игроков, как Эрик или Рафинья в нападении, которые могут занимать другие позиции. Эрику придется больше играть в качестве полузащитника", - цитирует Флика Barca Universal.

Напомним, прошлый сезон Гарсия провёл на правах аренды в "Жироне".

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Барселона Эрик Гарсия Ханси Флик
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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