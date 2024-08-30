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В Реале обеспокоены состоянием Винисиуса после его отказа от безумного контракта в Саудовской Аравии

Испания

У Вини начался кризис?

В Реале обеспокоены состоянием Винисиуса после его отказа от безумного контракта в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В стане мадридского "Реала" существует опасения вокруг нынешней формы Винисиуса Жуниора и его психологического состояния. Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, тренерский штаб и руководство "сливочных" заметили, что бразильский вингер "сам не свой" в последние две недели.

Главной причиной подавленного настроения Винисиуса в клубе считают интерес к нему со стороны "Аль-Ахли".

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Напомним, ранее саудовцы предлагали Жуниору заключить пятилетний контракт с зарплатой в 1 миллиард евро, на что тот ответил отказом.

На счету Винисиуса 1 забитый мяч и 2 ассиста в 4 матчах в новом сезоне.

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Саудовская Аравия Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
30.08.2024 в 16:41
Як писала одна meрзость Прихід занадто амбітного Кіліяна може розвалити команду... Ну так... Тут сподівання, що пе...с це питання зможе вирішити Дивимося за розвитком подій! PS Вінісіусу не позаздриш мільярд і ніхто бананами не кидається
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
30.08.2024 в 16:41
Як писала одна meрзость Прихід занадто амбітного Кіліяна може розвалити команду... Ну так... Тут сподівання, що пе...с це питання зможе вирішити Дивимося за розвитком подій! PS Вінісіусу не позаздриш мільярд і ніхто бананами не кидається
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Просто Квашин (Харків)
30.08.2024 в 16:53
Професор Преображенський: Якщо ви дбаєте про своє травлення - моя добра порада: не говоріть за обідом про рашизм і про Мар'яну Безуглу. І, Боже вас збережи, не читайте до обіду каталонських газет.
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