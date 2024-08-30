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В Реале обеспокоены состоянием Винисиуса после его отказа от безумного контракта в Саудовской Аравии
У Вини начался кризис?
Getty Images/Global Images Ukraine
В стане мадридского "Реала" существует опасения вокруг нынешней формы Винисиуса Жуниора и его психологического состояния. Об этом сообщает Marca.
Согласно информации источника, тренерский штаб и руководство "сливочных" заметили, что бразильский вингер "сам не свой" в последние две недели.
Главной причиной подавленного настроения Винисиуса в клубе считают интерес к нему со стороны "Аль-Ахли".
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Напомним, ранее саудовцы предлагали Жуниору заключить пятилетний контракт с зарплатой в 1 миллиард евро, на что тот ответил отказом.
На счету Винисиуса 1 забитый мяч и 2 ассиста в 4 матчах в новом сезоне.
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