В Реале обеспокоены состоянием Винисиуса после его отказа от безумного контракта в Саудовской Аравии

В стане мадридского "Реала" существует опасения вокруг нынешней формы Винисиуса Жуниора и его психологического состояния. Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, тренерский штаб и руководство "сливочных" заметили, что бразильский вингер "сам не свой" в последние две недели.

Главной причиной подавленного настроения Винисиуса в клубе считают интерес к нему со стороны "Аль-Ахли".

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Напомним, ранее саудовцы предлагали Жуниору заключить пятилетний контракт с зарплатой в 1 миллиард евро, на что тот ответил отказом.

На счету Винисиуса 1 забитый мяч и 2 ассиста в 4 матчах в новом сезоне.