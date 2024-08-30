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Валенсия арендовала аргентинского опорника Астон Виллы аргентинского опорника

Испания

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Валенсия арендовала аргентинского опорника Астон Виллы аргентинского опорника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Астон Виллы" Энцо Барренечеа подписал контракт с "Валенсией".

23-летний аргентинец присоединился к «летучим мышам» до конца текущего сезона - 30 июня 2024 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Энцо Барренечеа провел 39 поединков, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
valencia
Опубликовал: Екатерина Власова
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