Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валенсия арендовала аргентинского опорника Астон Виллы аргентинского опорника
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Астон Виллы" Энцо Барренечеа подписал контракт с "Валенсией".
23-летний аргентинец присоединился к «летучим мышам» до конца текущего сезона - 30 июня 2024 года.
???? #WelcomeBarrenechea#VCFDNA pic.twitter.com/jVFLYmFylX— Valencia CF (@valenciacf_en) August 30, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Энцо Барренечеа провел 39 поединков, где отметился голом и результативной передачей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Немало интересных противостояний. Состоялась жеребьевка основного этапа ЛЕ 2024/25
- Палкин после разрушения отеля в Кривом Роге: Для нас лучше молчать о передвижениях
- "Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
- Гол и ассист от Цыганкова. Жирона — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн