Защитник ПСЖ переходит в Вильярреал на правах аренды

"Вильярреал" договорился с "Пари Сен-Жерменом" об аренде левого защитника Хуана Берната на сезон-2024/25.

???? Juan Bernat Velasco ????



???? Valencia, 1 de marzo de 1993

???? Lateral izquierdo

???? Llega procedente del PSG

✅ Ha militado en Valencia, Bayern y Benfica pic.twitter.com/of4I5iIuo3 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 30, 2024

31-летний испанец играет за французский клуб с 2018 года. Также футболист цвета таких клубов как: "Валенсия", "Бавария“ и "Бенфика“.

Бернат за всю свою карьеру провел 346 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 32 ассиста.