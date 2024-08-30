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Защитник ПСЖ переходит в Вильярреал на правах аренды
Подтверждено
"Вильярреал" договорился с "Пари Сен-Жерменом" об аренде левого защитника Хуана Берната на сезон-2024/25.
???? Juan Bernat Velasco ????— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 30, 2024
???? Valencia, 1 de marzo de 1993
???? Lateral izquierdo
???? Llega procedente del PSG
✅ Ha militado en Valencia, Bayern y Benfica pic.twitter.com/of4I5iIuo3
31-летний испанец играет за французский клуб с 2018 года. Также футболист цвета таких клубов как: "Валенсия", "Бавария“ и "Бенфика“.
Бернат за всю свою карьеру провел 346 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 32 ассиста.
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