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Защитник ПСЖ переходит в Вильярреал на правах аренды

Испания

Подтверждено

Защитник ПСЖ переходит в Вильярреал на правах аренды

Новина українською

"Вильярреал" договорился с "Пари Сен-Жерменом" об аренде левого защитника Хуана Берната на сезон-2024/25.

31-летний испанец играет за французский клуб с 2018 года. Также футболист цвета таких клубов как: "Валенсия", "Бавария“ и "Бенфика“.

Бернат за всю свою карьеру провел 346 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 32 ассиста.

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Хуан Бернат Вильярреал Пари Сен-Жермен
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Источник:
Villarreal
Опубликовал: Екатерина Власова
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