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Симеоне рассказал, ждать ли трансферов в Атлетико в последний день окна
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказался о деятельности команды на трансферном рынке в последний день окна.
"Если не будет сюрпризов и все будет хорошо, у нас укомплектованный состав команды".
В летнее трансферное окно "Атлетико" подписал Хулиана Альвареса, Конора Галлахера, Робена Ле Нормана, Александера Сёрлота и арендовал Клемента Ленгле у "Барселоны". Жоау Феликс, Саму Омородион и Альваро Мората покинули клуб.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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