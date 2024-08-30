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Симеоне рассказал, ждать ли трансферов в Атлетико в последний день окна

Испания
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Специалист выступил на пресс-конференции

Симеоне рассказал, ждать ли трансферов в Атлетико в последний день окна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказался о деятельности команды на трансферном рынке в последний день окна.

"Если не будет сюрпризов и все будет хорошо, у нас укомплектованный состав команды".

В летнее трансферное окно "Атлетико" подписал Хулиана Альвареса, Конора Галлахера, Робена Ле Нормана, Александера Сёрлота и арендовал Клемента Ленгле у "Барселоны". Жоау Феликс, Саму Омородион и Альваро Мората покинули клуб.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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