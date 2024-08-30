Симеоне рассказал, ждать ли трансферов в Атлетико в последний день окна

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказался о деятельности команды на трансферном рынке в последний день окна.

"Если не будет сюрпризов и все будет хорошо, у нас укомплектованный состав команды".

В летнее трансферное окно "Атлетико" подписал Хулиана Альвареса, Конора Галлахера, Робена Ле Нормана, Александера Сёрлота и арендовал Клемента Ленгле у "Барселоны". Жоау Феликс, Саму Омородион и Альваро Мората покинули клуб.