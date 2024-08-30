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Барселона — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Вальядолид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto
“Барселона” - единственная команда в Примере, которая выиграла во всех трех стартовых турах.
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Ее следующий соперник — новичок элиты, и это шанс для команды Ганси Флика еще улучшить свой рекорд. Ламин Ямаль не уходит с поля без результативных действий, об этом не говорит только ленивый. Также в хорошей форме Рафинья, Левандовский, быстро влился Ольмо.
А что "Вальядолид"? Он хоть с боем, но проиграл "Реалу" неделю назад 0:3, да и на поле "Барсы" не знает побед с 1997 года. Только чудо может помочь "Пуселе" на "Монжуике".
Случится ли оно — узнаем в субботу, 31 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 18:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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