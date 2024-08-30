Барселона — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Барселона” - единственная команда в Примере, которая выиграла во всех трех стартовых турах.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Ее следующий соперник — новичок элиты, и это шанс для команды Ганси Флика еще улучшить свой рекорд. Ламин Ямаль не уходит с поля без результативных действий, об этом не говорит только ленивый. Также в хорошей форме Рафинья, Левандовский, быстро влился Ольмо.

А что "Вальядолид"? Он хоть с боем, но проиграл "Реалу" неделю назад 0:3, да и на поле "Барсы" не знает побед с 1997 года. Только чудо может помочь "Пуселе" на "Монжуике".

Случится ли оно — узнаем в субботу , 31 августа , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 18:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Вальядолід Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>