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Барселона — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Барселона" — "Вальядолид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

“Барселона” - единственная команда в Примере, которая выиграла во всех трех стартовых турах.

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Ее следующий соперник — новичок элиты, и это шанс для команды Ганси Флика еще улучшить свой рекорд. Ламин Ямаль не уходит с поля без результативных действий, об этом не говорит только ленивый. Также в хорошей форме Рафинья, Левандовский, быстро влился Ольмо.

А что "Вальядолид"? Он хоть с боем, но проиграл "Реалу" неделю назад 0:3, да и на поле "Барсы" не знает побед с 1997 года. Только чудо может помочь "Пуселе" на "Монжуике".

Случится ли оно — узнаем в субботу, 31 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 18:00 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Барселона - Вальядолід
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