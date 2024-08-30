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Жирона в последние минуты трансферного окна решила арендовать вингера Вильярреала
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Вильярреала" Арно Данжума подписал контракт аренды с "Жироной", который рассчитан до 20 июня 2025 года.
Клубы договорились включить в соглашение опцию выкупа футболиста, поскольку договор Арно с "Вильярреалом" завершается летом 2026 года.
BENVINGUT DANJUMA! ????— Girona FC (@GironaFC) August 30, 2024
Данжума в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол.
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