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Жирона в последние минуты трансферного окна решила арендовать вингера Вильярреала

Испания
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Жирона в последние минуты трансферного окна решила арендовать вингера Вильярреала

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер "Вильярреала" Арно Данжума подписал контракт аренды с "Жироной", который рассчитан до 20 июня 2025 года.

Клубы договорились включить в соглашение опцию выкупа футболиста, поскольку договор Арно с "Вильярреалом" завершается летом 2026 года.

Данжума в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол.

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