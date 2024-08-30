Жирона в последние минуты трансферного окна решила арендовать вингера Вильярреала

Левый вингер "Вильярреала" Арно Данжума подписал контракт аренды с "Жироной", который рассчитан до 20 июня 2025 года.

Клубы договорились включить в соглашение опцию выкупа футболиста, поскольку договор Арно с "Вильярреалом" завершается летом 2026 года.

BENVINGUT DANJUMA! ???? — Girona FC (@GironaFC) August 30, 2024

Данжума в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол.