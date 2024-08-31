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Барселона - Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Барселона хочет продолжить победную серию – смотреть онлайн трансляцию матча

Барселона - Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
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"Барселона" после трех кряду побед на старте чемпионата возглавляет таблицу и теперь встретится с одним из новичков сезона. Уровень футбола "Барсы" при Флике высок, а настроение — выше неба. Только чудо может помочь "Вальядолиду" выстоять, хотя эта команда уже и зарекомендовала себя как вполне достойного андердога, цепляющегося за свои шансы.

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Чемпионат Испании, четвертый тур

31 августа 2024. Барселона, "Монжуик"

"Барселона" 18:00 "Вальядолид"

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Барселона – Вальядолид

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