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Барселона - Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона хочет продолжить победную серию – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барселона" после трех кряду побед на старте чемпионата возглавляет таблицу и теперь встретится с одним из новичков сезона. Уровень футбола "Барсы" при Флике высок, а настроение — выше неба. Только чудо может помочь "Вальядолиду" выстоять, хотя эта команда уже и зарекомендовала себя как вполне достойного андердога, цепляющегося за свои шансы.
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Чемпионат Испании, четвертый тур
31 августа 2024. Барселона, "Монжуик"
"Барселона" 18:00 "Вальядолид"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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