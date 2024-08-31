Барселона - Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" после трех кряду побед на старте чемпионата возглавляет таблицу и теперь встретится с одним из новичков сезона. Уровень футбола "Барсы" при Флике высок, а настроение — выше неба. Только чудо может помочь "Вальядолиду" выстоять, хотя эта команда уже и зарекомендовала себя как вполне достойного андердога, цепляющегося за свои шансы.

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Чемпионат Испании, четвертый тур

31 августа 2024. Барселона, "Монжуик"

"Барселона" 18:00 "Вальядолид"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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