  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Повторил достижение Энрике. Флик стал автором рекорда десятилетия
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Повторил достижение Энрике. Флик стал автором рекорда десятилетия

Испания

Давно не было такого

Повторил достижение Энрике. Флик стал автором рекорда десятилетия

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик стал автором клубного рекорда за последние 10 лет, стартовав в чемпионате Испании с трех побед подряд.

Напомним, в этом сезоне "Барселона" обыграла "Валенсию", "Атлетик Бильбао" и "Райо Вальекано". В последний раз "Барселона" так стартовала в сезоне 2014/15 под руководством Луиса Энрике.

Читайте такжеФлик поставил точку в вопросе о возможном уходе одного из защитников

Сейчас "Барселона" занимает первое место в чемпионате Испании с 9 баллами в активе.

По теме
yellow-arrow
Леганес арендовал нападающего Дортмунда, Нкетиа продали в другой лондонский клуб, Заха возвращается в топ-лигу
yellow-arrow
Барселона — Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.08.2024
yellow-arrow
Жирона в последние минуты трансферного окна решила арендовать вингера Вильярреала
Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaAnalyst
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости