Повторил достижение Энрике. Флик стал автором рекорда десятилетия

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик стал автором клубного рекорда за последние 10 лет, стартовав в чемпионате Испании с трех побед подряд.

Напомним, в этом сезоне "Барселона" обыграла "Валенсию", "Атлетик Бильбао" и "Райо Вальекано". В последний раз "Барселона" так стартовала в сезоне 2014/15 под руководством Луиса Энрике.

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Сейчас "Барселона" занимает первое место в чемпионате Испании с 9 баллами в активе.