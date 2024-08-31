Центральный полузащитник Тоттенхэма Ло Чельсо перешел в Бетис

Центральный полузащитник "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо перешел в "Бетис".

По информации официального сайта "Тоттенхэма", 28-летний аргентинец присоединился к испанскому "Бетису" за 8,4 миллиона фунтов стерлингов. Отмечается, что "Тоттенхэм" будет иметь процент от дальнейшей продажи игрока.

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Напомним, в прошлом сезоне Джованни отметился 2 голами и 2 голевыми передачами в 24 матчах.