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Центральный полузащитник Тоттенхэма Ло Чельсо перешел в Бетис

Испания

Футболист уже выступал за Бетис в сезоне 2018/19

Центральный полузащитник Тоттенхэма Ло Чельсо перешел в Бетис

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный полузащитник "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо перешел в "Бетис".

По информации официального сайта "Тоттенхэма", 28-летний аргентинец присоединился к испанскому "Бетису" за 8,4 миллиона фунтов стерлингов. Отмечается, что "Тоттенхэм" будет иметь процент от дальнейшей продажи игрока.

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Напомним, в прошлом сезоне Джованни отметился 2 голами и 2 голевыми передачами в 24 матчах.

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Бетис (Севилья) Ло Чельсо Тоттенхэм
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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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