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Севилья — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Севилья" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Севилья — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" после идеальных 4:0 с "Осасуной" поедет в гости к "Севилье", и это будет матч совсем другой сложности.

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"Нервион" провел неплохую трансферную кампанию, привез очень активных, силовых Иэначо и Эджуке в нападение, и с ними попытается добыть первую победу. Защиту "Жироне" ждет настоящий шквал атак.

При этом есть у каталонцев и хорошие новости — набрал форму Цыганков, летние новички Хиль и Руис отметились дебютными голами, а "Севилью" "Жирона" победила во всех пяти последних встречах. То есть, соперник удобный.

Подтвердится ли тянущийся с 2018 года тренд — увидим в воскресенье, 1 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 20:00 по Киеву.

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