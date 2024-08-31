Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Севилья" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
"Жирона" после идеальных 4:0 с "Осасуной" поедет в гости к "Севилье", и это будет матч совсем другой сложности.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
"Нервион" провел неплохую трансферную кампанию, привез очень активных, силовых Иэначо и Эджуке в нападение, и с ними попытается добыть первую победу. Защиту "Жироне" ждет настоящий шквал атак.
При этом есть у каталонцев и хорошие новости — набрал форму Цыганков, летние новички Хиль и Руис отметились дебютными голами, а "Севилью" "Жирона" победила во всех пяти последних встречах. То есть, соперник удобный.
Подтвердится ли тянущийся с 2018 года тренд — увидим в воскресенье, 1 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- "Лобановский ходил вдоль двух полей и смотрел, как проходит занятие". Святослав Сирота - о своем периоде за Динамо Киев
- "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
- Пять голов от Руха, Русол в Карпатах и соперники Динамо в ЛЕ. Главные новости за 30 августа
- Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- У Бойко были варианты в Украине и Молдове, но Денис хотел бы завершить карьеру в Динамо