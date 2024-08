Примера. Барселона — Вальядолид 7:0. Идеальные и безжалостные каталонцы

"Барселона" добыла четвертую подряд победу в Ла Лиге и уйдет на международный перерыв лидером турнира.

Все абсолютно справедливо. У "Вальядолида" сегодня был один голевой шанс — и даже его тер Штеген съел, отбив удар Моро.

В остальном гости на поле выступали сугубо статистами. Их глубокая оборона, которая неделю назад доставила уйму проблем "Реалу", сегодня развалилась. "Барса" играла в своем темпе, широко, по максимуму используя преимущество в скилах.

Рафинья открыл счет после классного заброса от Кубарси — наверное, можно уже говорить "фирменного".

3 - Raphinha has scored the first hattrick of his career in all competitions across Europe's top five leagues, scoring 2+ goals for the second time for Barcelona, having done so in April 2024 against Paris Saint-Germain in the Champions League.



Unleashed. pic.twitter.com/VrGPuhSyjH