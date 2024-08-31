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Примера. Барселона — Вальядолид 7:0. Идеальные и безжалостные каталонцы

Испания

Четыре победы в четырех матчах

Примера. Барселона — Вальядолид 7:0. Идеальные и безжалостные каталонцы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" добыла четвертую подряд победу в Ла Лиге и уйдет на международный перерыв лидером турнира.

Все абсолютно справедливо. У "Вальядолида" сегодня был один голевой шанс — и даже его тер Штеген съел, отбив удар Моро.

В остальном гости на поле выступали сугубо статистами. Их глубокая оборона, которая неделю назад доставила уйму проблем "Реалу", сегодня развалилась. "Барса" играла в своем темпе, широко, по максимуму используя преимущество в скилах.

Рафинья открыл счет после классного заброса от Кубарси — наверное, можно уже говорить "фирменного".

Второй мяч сделал Ямаль — он увидел Левандовского и отдал тому пас сквозь всю линию обороны "Пуселы".

Третий гол — это уже угловой; мяч удалось опустить на газон, и Кунде разобрался безупречно.

Еще дважды Рафинья забил во втором тайме, и снова надо говорить о гениальном ассисте Ямаля, но еще больше поразил даже не он, а общекомандная легкость "Барсы". Моменты шли, как из рога изобилия. Счет мог быть даже 12:0, если бы Левандовский и Ольмо реализовали все, но по итогу Дани забил лишь раз, плюс впервые с февраля отличился Ферран.

Эффект Флика, конечно, впечатляет — 12 очков неслучайны, пока это точно лучшая "Барса" примерно за год. "Вальядолид" с 4 баллами совсем на другом уровне.

4-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Вальядолид" - 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовский, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 82, Ферран Торрес, 82

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Серхи, 61), Иньиго Мартинес, Бальде — Ольмо (Торре, 83), Касадо (Эрик Гарсия, 61), Педри (Фермин Лопес, 61) — Ямаль, Левандовский (Ферран Торрес, 73), Рафинья

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Джемерт, Хави Санчес, Лукас Роса — Юрич — Иван Санчес (Мартин, 62), Кике Перес (Озкачар, 88), Амалла (Чуки, 57), Моро (Месегер, 88) — Маркос Андре (Латаса, 56)

Предупреждения: Хави Санчес, 45, Кике Перес, 74, Мартин, 84

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В ожидании четвертой победы. Барселона - Вальядолид. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Вальядолид Барселона
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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2024 в 20:18
Как же это было красиво! Мощно, синхронно, с хорошим прессингом и подстраховкой, изобретательно играла великая "Барселона". А молодежь "Барсы" - это на зависть всем! Куда там, академии реала...И по ходу матча подумал - "И зачем этой "Барсе" Нико Вильямс? "... Поздравления всем, кто за "Барсу"! Ну и затрону свою любимую тему. А именно, кабинетные игры Фло Переса. Этот матч открывал игровой день Ла Лиги и он был самый ранний. Случайно ли назначили матч в самую жару? Конечно, не случайно. Это обычная история чиновников испанской федерации футбола, максимально, там где это возможно, усложнять жизнь "Барселоне". Хотя, как видим, "Барса" не обратила внимание на время начала матча... А, чтобы никто не думал, что я выдумываю и преувеличиваю, немного нырнем в историю. В ковидный сезон 2019-2020 годов. После паузы на ковид, в экстремальных условиях нужно было доиграть 11 туров. И в Испании тогда ввели правило - аэропорты не будут работать с 22:00 до 06:00. Так вот, гостевые матчи "Барсы" назначались на позднее время, чтобы команда, отыграв матч, мучилась до 06:00 утра. И только в 06:00 утра могла вылететь домой. Реалу такую муть не подсовывали. Свои гостевые матчи они завершали до 22:00. Кстати, свой завтрашний домашний матч против "Бетиса" маргариновые проведут в 21:30. Я надеюсь, что по итогам результата завтрашнего матча маргариновых против "Бетиса", появятся первые слухи об увольнении папы Карло.
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Комментарии 6
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2024 в 20:18
Как же это было красиво! Мощно, синхронно, с хорошим прессингом и подстраховкой, изобретательно играла великая "Барселона". А молодежь "Барсы" - это на зависть всем! Куда там, академии реала...И по ходу матча подумал - "И зачем этой "Барсе" Нико Вильямс? "... Поздравления всем, кто за "Барсу"! Ну и затрону свою любимую тему. А именно, кабинетные игры Фло Переса. Этот матч открывал игровой день Ла Лиги и он был самый ранний. Случайно ли назначили матч в самую жару? Конечно, не случайно. Это обычная история чиновников испанской федерации футбола, максимально, там где это возможно, усложнять жизнь "Барселоне". Хотя, как видим, "Барса" не обратила внимание на время начала матча... А, чтобы никто не думал, что я выдумываю и преувеличиваю, немного нырнем в историю. В ковидный сезон 2019-2020 годов. После паузы на ковид, в экстремальных условиях нужно было доиграть 11 туров. И в Испании тогда ввели правило - аэропорты не будут работать с 22:00 до 06:00. Так вот, гостевые матчи "Барсы" назначались на позднее время, чтобы команда, отыграв матч, мучилась до 06:00 утра. И только в 06:00 утра могла вылететь домой. Реалу такую муть не подсовывали. Свои гостевые матчи они завершали до 22:00. Кстати, свой завтрашний домашний матч против "Бетиса" маргариновые проведут в 21:30. Я надеюсь, что по итогам результата завтрашнего матча маргариновых против "Бетиса", появятся первые слухи об увольнении папы Карло.
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Вarcelinius
31.08.2024 в 20:09
Блъ, снова не смог посмотреть игру, уже второй матч подряд, сс.ука. Только щас свет дали, в аккурат после завершения матча, это какой-то пздц блъ, ну. Зае@али вы своими отключениями нах.уй!!!
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Spokoyno (Київ)
31.08.2024 в 20:05
Ну це подвійне неподобство Поки було світло Барса лиш тричі відмітилася А коли із-за цих клятих рашистів, вимкнули в нашому районі світло, то забили більше Доведеться обзор переглядати. PS Блаугранос так тримати!
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hrdhrd (Україна)
31.08.2024 в 20:02
Похвально, похвально. Теперь если Реал все-таки победит в Ла Лиге, хоть не будем слушать о разобранной Барселоне с никаким составом и тренером-физруком
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.08.2024 в 20:02
Чуть-чуть не угадал счет Всех барселонцев с победой
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Вarcelinius
31.08.2024 в 20:18
С победой! Извини бокалы поднять не могу, сайт конченный.
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