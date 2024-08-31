Примера. Барселона — Вальядолид 7:0. Идеальные и безжалостные каталонцы

"Барселона" добыла четвертую подряд победу в Ла Лиге и уйдет на международный перерыв лидером турнира.

Все абсолютно справедливо. У "Вальядолида" сегодня был один голевой шанс — и даже его тер Штеген съел, отбив удар Моро.

В остальном гости на поле выступали сугубо статистами. Их глубокая оборона, которая неделю назад доставила уйму проблем "Реалу", сегодня развалилась. "Барса" играла в своем темпе, широко, по максимуму используя преимущество в скилах.

Рафинья открыл счет после классного заброса от Кубарси — наверное, можно уже говорить "фирменного".

3 - Raphinha has scored the first hattrick of his career in all competitions across Europe's top five leagues, scoring 2+ goals for the second time for Barcelona, having done so in April 2024 against Paris Saint-Germain in the Champions League.



Unleashed. pic.twitter.com/VrGPuhSyjH — OptaJose (@OptaJose) August 31, 2024

Второй мяч сделал Ямаль — он увидел Левандовского и отдал тому пас сквозь всю линию обороны "Пуселы".

Третий гол — это уже угловой; мяч удалось опустить на газон, и Кунде разобрался безупречно.

Еще дважды Рафинья забил во втором тайме, и снова надо говорить о гениальном ассисте Ямаля, но еще больше поразил даже не он, а общекомандная легкость "Барсы". Моменты шли, как из рога изобилия. Счет мог быть даже 12:0, если бы Левандовский и Ольмо реализовали все, но по итогу Дани забил лишь раз, плюс впервые с февраля отличился Ферран.

14 - Lamine Yamal has been involved in 14 goals in 42 appearances in LaLiga (6 goals and 8 assists), the most by a player before turning 18 in the competition in the 21st century, surpassing Bojan Krkić (13 - 10 goals and 3 assists). Unstoppable. pic.twitter.com/VFnncpKzFu — OptaJose (@OptaJose) August 31, 2024

Эффект Флика, конечно, впечатляет — 12 очков неслучайны, пока это точно лучшая "Барса" примерно за год. "Вальядолид" с 4 баллами совсем на другом уровне.

4-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Вальядолид" - 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовский, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 82, Ферран Торрес, 82

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Серхи, 61), Иньиго Мартинес, Бальде — Ольмо (Торре, 83), Касадо (Эрик Гарсия, 61), Педри (Фермин Лопес, 61) — Ямаль, Левандовский (Ферран Торрес, 73), Рафинья

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Джемерт, Хави Санчес, Лукас Роса — Юрич — Иван Санчес (Мартин, 62), Кике Перес (Озкачар, 88), Амалла (Чуки, 57), Моро (Месегер, 88) — Маркос Андре (Латаса, 56)

Предупреждения: Хави Санчес, 45, Кике Перес, 74, Мартин, 84