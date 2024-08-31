Примера. Атлетик — Атлетико 0:1. С развязкой в добавленное время

Мадридцы выиграли испанское Атлетическое дерби, и это полностью справедливо.

Пусть игра и не баловала моментами, и команды в основном концентрировались на нейтрализации усилий друг друга, но все же "Матрасники" сделали для победы больше.

Чего стоит хотя бы удар Хулиана Альвареса в упор, который чудом заблокировал Берчиче? А попытка Самуэла Лино, которую героически нивелировал в прыжке Иньяки Уильямс? А момент Галлахера, когда Конор совсем чуть-чуть промахнулся?

Бильбао в ответ может похвастать только отмененным голом Нико — да, офсайд минимальный, но все же он был.

Ну, и развязка у нас была эпичной — грубейшая ошибка Лекуэ и Йерая в центре, Серлот перехватил и немедленно пустил в прорыв Корреа, которому такое только подавай.

В таблице после 4 туров у "Атлетико" 8 очков; неидеально, но вполне достойно. У Бильбао все гораздо хуже — всего 4 балла.

4-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Корреа, 90+1

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ, Вивиан, Йерай, Берчиче — Эррера (Джало, 64), Прадос (Весга, 64) — Уильямс (Беренгер, 71), Сансет (Унаи Гомес, 81), Нико Уильямс — Гурусета (Хауресигар, 64)

"Атлетико": Муссо — Ле Норман, Хименес, Рейнилду — Льоренте, Барриос, Коке (Корреа, 88), Самуэл Лино (де Пауль, 70) — Гризманн (Симеоне, 84), Галлахер (Серлот, 70) — Альварес (Рикельме, 70)

Предупреждения: Нико Уильямс, 15, Йерай, 34, Сансет, 35 — Коке, 85

"Эспаньол" неожиданно победил "Райо Вальекано" в очень близком матче.

Гости открыли счет очень быстро в идеальной вертикальной атаке, которую после паса Эмбарбы завершил Альваро.

"Попугаи" на удивление быстро ответили — это Ромеро четко разобрался в контратаке. Между прочим, первый гол команды Маноло Гонсалеса в сезоне.

Ну, и начались качели — то Велис немного промахнется со второго этажа, то удар Камельо отобьют на линии ворот; то Лежен ударит в перекладину, то Чеддира не сумеет замкнуть в метре от ворот.

Все указывало на ничью, но, как и на "Сан-Мамесе", развязка случилась в компенсированные минуты - "Эспаньол" нашел способ убежать в контратаку, и там со второй попытки отправил мяч в ворота. Гол на счету арендованного у "Тоттенхэма" Алехо Велиса.

¡QUÉ GOLAZO DE ALEJO VÉLIZ ????????(2003) PARA EL GANADOR DEL PARTIDO!

¡QUÉ CENTRO DE WALID CHEDDIRA!pic.twitter.com/4bo3CwYRrN — Football Report (@FootballReprt) August 31, 2024

В таблице у "Попугаев" и "Молний" теперь по 4 очка.

4-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Ромеро, 8, Велис, 90+5 — Альваро Гарсия, 4

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Калеро (Серхи Гомес, 90+1), Кумбулла, Оливан (Кардона, 46) — Жофре (Техеро, 65), Крал, Грагера (Агуадо, 46), Ромеро — Пуадо (Чеддира, 71), Велис

"Райо Вальекано": Карденас — Рацу, Лежен, Мумин, Эспино (Чаваррия, 35) — де Фрутос (Паласон, 63), Валентин, Унаи Лопес (Сисс, 73), Альваро Гарсия (Нтека, 72) — Эмбарба, Камельо (Балью, 62)

Предупреждения: Кумбулла, 81, Агуадо, 85, Велис, 90+6 — Альваро Гарсия, 82, Мумин, 90+2