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Примера. Атлетик — Атлетико 0:1. С развязкой в добавленное время
Тем временем "Попугаи" оказались сильнее "Молний"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Мадридцы выиграли испанское Атлетическое дерби, и это полностью справедливо.
Пусть игра и не баловала моментами, и команды в основном концентрировались на нейтрализации усилий друг друга, но все же "Матрасники" сделали для победы больше.
Чего стоит хотя бы удар Хулиана Альвареса в упор, который чудом заблокировал Берчиче? А попытка Самуэла Лино, которую героически нивелировал в прыжке Иньяки Уильямс? А момент Галлахера, когда Конор совсем чуть-чуть промахнулся?
Бильбао в ответ может похвастать только отмененным голом Нико — да, офсайд минимальный, но все же он был.
Ну, и развязка у нас была эпичной — грубейшая ошибка Лекуэ и Йерая в центре, Серлот перехватил и немедленно пустил в прорыв Корреа, которому такое только подавай.
CORREA’S GOAL pic.twitter.com/JJZqlOUmkT— Atletico Universe (@atletiuniverse) August 31, 2024
В таблице после 4 туров у "Атлетико" 8 очков; неидеально, но вполне достойно. У Бильбао все гораздо хуже — всего 4 балла.
4-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Атлетико" - 0:1
Гол: Корреа, 90+1
"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ, Вивиан, Йерай, Берчиче — Эррера (Джало, 64), Прадос (Весга, 64) — Уильямс (Беренгер, 71), Сансет (Унаи Гомес, 81), Нико Уильямс — Гурусета (Хауресигар, 64)
"Атлетико": Муссо — Ле Норман, Хименес, Рейнилду — Льоренте, Барриос, Коке (Корреа, 88), Самуэл Лино (де Пауль, 70) — Гризманн (Симеоне, 84), Галлахер (Серлот, 70) — Альварес (Рикельме, 70)
Предупреждения: Нико Уильямс, 15, Йерай, 34, Сансет, 35 — Коке, 85
"Эспаньол" неожиданно победил "Райо Вальекано" в очень близком матче.
Гости открыли счет очень быстро в идеальной вертикальной атаке, которую после паса Эмбарбы завершил Альваро.
"Попугаи" на удивление быстро ответили — это Ромеро четко разобрался в контратаке. Между прочим, первый гол команды Маноло Гонсалеса в сезоне.
Ну, и начались качели — то Велис немного промахнется со второго этажа, то удар Камельо отобьют на линии ворот; то Лежен ударит в перекладину, то Чеддира не сумеет замкнуть в метре от ворот.
Все указывало на ничью, но, как и на "Сан-Мамесе", развязка случилась в компенсированные минуты - "Эспаньол" нашел способ убежать в контратаку, и там со второй попытки отправил мяч в ворота. Гол на счету арендованного у "Тоттенхэма" Алехо Велиса.
¡QUÉ GOLAZO DE ALEJO VÉLIZ ????????(2003) PARA EL GANADOR DEL PARTIDO!— Football Report (@FootballReprt) August 31, 2024
¡QUÉ CENTRO DE WALID CHEDDIRA!pic.twitter.com/4bo3CwYRrN
В таблице у "Попугаев" и "Молний" теперь по 4 очка.
4-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 2:1
Голы: Ромеро, 8, Велис, 90+5 — Альваро Гарсия, 4
"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Калеро (Серхи Гомес, 90+1), Кумбулла, Оливан (Кардона, 46) — Жофре (Техеро, 65), Крал, Грагера (Агуадо, 46), Ромеро — Пуадо (Чеддира, 71), Велис
"Райо Вальекано": Карденас — Рацу, Лежен, Мумин, Эспино (Чаваррия, 35) — де Фрутос (Паласон, 63), Валентин, Унаи Лопес (Сисс, 73), Альваро Гарсия (Нтека, 72) — Эмбарба, Камельо (Балью, 62)
Предупреждения: Кумбулла, 81, Агуадо, 85, Велис, 90+6 — Альваро Гарсия, 82, Мумин, 90+2
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