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Реал Мадрид — Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" — "Бетис": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Perez/Quality Sport Images
"Реал" после двух осечек в трех стартовых турах померяется силами с "Бетисом", и это самый сложный соперник для Мадрида на этом этапе.
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В прошлом, чемпионском сезоне "Сливочные" дважды сыграли с "Бетикос" вничью — 0:0 дома и 1:1 на выезде. И это не потому, что соперник полон звезд — секрет в тренере. Мануэль Пеллегрини ранее работал в Мадриде и годами находит ему противоядие.
Между тем "Реал" далеко не идеален — ошибок много, Мбаппе не забивает, Джуд травмирован. Даже Анчелотти на Канарах признал, что дела идут плохо.
Удастся ли Папе Карло и его команде подправить их — узнаем в воскресенье, 1 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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