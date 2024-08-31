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Реал Мадрид — Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Реал Мадрид" — "Бетис": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид — Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Perez/Quality Sport Images

UA-Футбол
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"Реал" после двух осечек в трех стартовых турах померяется силами с "Бетисом", и это самый сложный соперник для Мадрида на этом этапе.

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В прошлом, чемпионском сезоне "Сливочные" дважды сыграли с "Бетикос" вничью — 0:0 дома и 1:1 на выезде. И это не потому, что соперник полон звезд — секрет в тренере. Мануэль Пеллегрини ранее работал в Мадриде и годами находит ему противоядие.

Между тем "Реал" далеко не идеален — ошибок много, Мбаппе не забивает, Джуд травмирован. Даже Анчелотти на Канарах признал, что дела идут плохо.

Удастся ли Папе Карло и его команде подправить их — узнаем в воскресенье, 1 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:30 по Киеву.

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