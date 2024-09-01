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Примера. Валенсия не дожала десятерых Подводников, Мальорка сильнее Огурцов

Испания

"Лос Чес" наконец набрали первое очко

Примера. Валенсия не дожала десятерых Подводников, Мальорка сильнее Огурцов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Повезло"Вильярреалу" и не повезло"Валенсии" - такое резюме из увиденного.

"Лос Чес" лучше выглядели от начала и до конца. Они больше били по воротам, активнее прессинговали соперника.

Именно"Валенсия" и открыла счет в матче — это Дуро ногой замкнул навес с углового.

И что"Вильярреал"? Он сравнял счет на последних секундах тайма в первой же приличной атаке! Айосе Перес метров с 20-ти снял паутину с девятки очень сложным по исполнению ударом.

Второй тайм при таких обстоятельствах начался осторожно — обе команды боялись ошибиться и нарваться на контратаку.

Раскрылась заново игра на 68-й минуте, когда Пап Гейе подвел своих и заработал красную."Валенсия" моментально побежала в нападение за победой, но не хватило мастерства команде Рубена Барахи. Конде отбил удары Дуро и Пепелу, а Риоха даже расстреливая ворота попал в штангу.

В таблице после ничьи у"Вильярреала" стало 8 очков, у"Валенсии" - 1, она на последнем, 20-м месте.

4-й тур Примеры. Валенсия."Месталья"

"Валенсия" -"Вильярреал" - 1:1

Голы: Дуро, 24 — Айосе Перес, 45+3

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Тарреха, Москера, Васкес (Рафа Мир, 69) — Диего Лопес, Пепелу, Гильямон (Фулькье, 69), Риоха (Канос, 82) — Дуро, Алмейда (Герра, 82)

"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Логан Кошта, Серхи Кардона — Пино (Терратс, 69), Парехо (Ахомаш, 46), Гейе, Комесанья — Барри, Айосе Перес (Бернат, 77)

Предупреждения: Дуро, 39, Гильямон, 62 — Пино, 42, Фемения, 76, Альбиоль, 83

Удаление: Гейе, 68

В этом матче не было большого количества остроты, но все же моменты возникали, и"Мальорка" создавала больше.

Уже на 3-й минуте Асано головой ударил в перекладину.

Дальше японец проверил на бдительность Сориано — тот не спал и вытащил мяч из угла.

Ну, и на закуску скидку Мурики замкнул 36-летний ветеран Дани Родригес, остающийся незаменимым в составе"Киновари". И это за один лишь первый тайм, пока"Леганес" не создавал ничего.

Глобально"Огурцы" начали хоть что-то придумывать только после 67-й минуты, когда перешли на игру в два форварда, но даже так мяч упорно не летел в ворота. Самыми опасными были попытки Диего Гарсии и Серхио Гонсалеса — оба мимо.

В таблице после победы"Мальорки" в команд стало поровну очков — по 5.

4-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" -"Мальорка" - 0:1

Гол: Дани Родригес, 43

"Леганес": Сориано — Альти (Розье, 56), Серхио Гонсалес, Саэнс, Хави Эрнандес (де ла Фуэнте, 67) — Тапиа (Франкеса, 46), Брашанац — Раба (Крус, 46), Оскар (Сиссе, 56), Мунир (Нею, 46) — Диего Гарсия

"Мальорка": Грейф — Маффео (Антонио Санчес, 33), Вальент, Раильо, Лато (Мохика, 72) — Саму Кошта, Морланес (Маскарель, 84), Дани Родригес (Копете, 84) — Асано (Дардер, 72), Мурики, Доменек (Наварро, 61)

Предупреждения: Нею, 88 — Морланес, 77, Маскарель, 86. Наварро, 90+2

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