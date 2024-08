Примера. Валенсия не дожала десятерых Подводников, Мальорка сильнее Огурцов

Повезло"Вильярреалу" и не повезло"Валенсии" - такое резюме из увиденного.

"Лос Чес" лучше выглядели от начала и до конца. Они больше били по воротам, активнее прессинговали соперника.

Именно"Валенсия" и открыла счет в матче — это Дуро ногой замкнул навес с углового.

И что"Вильярреал"? Он сравнял счет на последних секундах тайма в первой же приличной атаке! Айосе Перес метров с 20-ти снял паутину с девятки очень сложным по исполнению ударом.

Второй тайм при таких обстоятельствах начался осторожно — обе команды боялись ошибиться и нарваться на контратаку.

4 - Pape Gueye is the fastest player to be shown four red cards in LaLiga in the 21st century (four in just 20 appearances). Toughness. pic.twitter.com/wNlliLhY05