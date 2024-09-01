Ямаль установил рекорд по голевым передачам в чемпионате Испании

Вчера прошел матч в рамках 4-го тура чемпионата Испании, "Барселона" встретилась с "Вальядолидом", матч закончился со счетом 7:0 в пользу каталонской команды.

Один из голов во вчерашнем матче забил Роберт Левандовский из голевой передачи Ламина Ямаля. На 24-й минуте 17-летний испанец нашел пасом Левандовского и поляк забил второй гол для "Барсы".

Исходя из этого, после вчерашней игры у Ямаля 14 очков по системе гол+пас в Ла Лиге (6 голов и 8 результативных передач в 42 матчах), и так он побил рекорд Бояна Кркича по голевым действиям до 18 лет, ведь у Кркича было 13.

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Добавим, что у Ламина один гол и три результативных передачи в четырех стартовых турах. Последним игроком каталонцев, которому удалось подобное, был Лео Месси в сезоне 2014/2015.