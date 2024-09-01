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Рафинья стал седьмым бразильцем, который оформил хет-трик за Барселону в Ла Лиге
Попал в солидную компанию
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче четвертого тура испанского чемпионата "Барселона" разгромила "Вальядолид" со счетом 7:0. Три гола в этом матче забил вингер каталонцев Рафинья.
Он стал седьмым бразильцем в истории, которому удалось оформить хет-трик в составе "блауграны" в сезоне чемпионата Испании.
Ранее это удавалось: Эваристо (8 раз), Ромарио (5), Роналдо (3), Неймару (3), Ривалдо (2) и Филиппе Коутинью (1).
Seven Brazilians have now scored a LaLiga hat-trick for Barcelona:— Squawka (@Squawka) August 31, 2024
◎ Evaristo (x8)
◎ Romario (x5)
◎ Ronaldo (x3)
◎ Neymar (x3)
◎ Rivaldo (x2)
◎ Philippe Coutinho
◉ Raphinha
That's a lot of match balls. ???????? pic.twitter.com/PjFPqtZhXy
В общей сложности на счету вингера 91 матч в составе "Барселоны". Он отличился 23 голами и 28 ассистами.
Контракт футболиста с "Барсой" действует до лета 2027 года.
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