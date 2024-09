Рафинья стал седьмым бразильцем, который оформил хет-трик за Барселону в Ла Лиге

Во вчерашнем матче четвертого тура испанского чемпионата "Барселона" разгромила "Вальядолид" со счетом 7:0. Три гола в этом матче забил вингер каталонцев Рафинья.

Он стал седьмым бразильцем в истории, которому удалось оформить хет-трик в составе "блауграны" в сезоне чемпионата Испании.

Ранее это удавалось: Эваристо (8 раз), Ромарио (5), Роналдо (3), Неймару (3), Ривалдо (2) и Филиппе Коутинью (1).

Seven Brazilians have now scored a LaLiga hat-trick for Barcelona:



◎ Evaristo (x8)

◎ Romario (x5)

◎ Ronaldo (x3)

◎ Neymar (x3)

◎ Rivaldo (x2)

◎ Philippe Coutinho

◉ Raphinha



That's a lot of match balls. ???????? pic.twitter.com/PjFPqtZhXy