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Рафинья стал седьмым бразильцем, который оформил хет-трик за Барселону в Ла Лиге

Испания

Попал в солидную компанию

Рафинья стал седьмым бразильцем, который оформил хет-трик за Барселону в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче четвертого тура испанского чемпионата "Барселона" разгромила "Вальядолид" со счетом 7:0. Три гола в этом матче забил вингер каталонцев Рафинья.

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Он стал седьмым бразильцем в истории, которому удалось оформить хет-трик в составе "блауграны" в сезоне чемпионата Испании.

Ранее это удавалось: Эваристо (8 раз), Ромарио (5), Роналдо (3), Неймару (3), Ривалдо (2) и Филиппе Коутинью (1).

В общей сложности на счету вингера 91 матч в составе "Барселоны". Он отличился 23 голами и 28 ассистами.

Контракт футболиста с "Барсой" действует до лета 2027 года.

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Вальядолид Рафинья Барселона
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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