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Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Жирона хочет продолжить победную серию – смотреть онлайн трансляцию матча

Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" сыграла вничью два из трех матчей на старте Ла Лиги и еще один програла — плохой старт для Гарсии Пимьенты. Тем временем "Жирона" набрала одно очко в двух выездах, после чего разбила дома "Осасуну" 4:0. Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Кажется, таких нет. Нас ждет равное противостояние, в котором каждая сторона получит шансы на успех.

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Чемпионат Испании, четвертый тур

1 сентября 2024. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 20:00 "Жирона"

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Севилья – Жирона

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erottus (Киев)
01.09.2024 в 12:49
dd
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Комментарии 1
avatar
erottus (Киев)
01.09.2024 в 12:49
dd
Ответить
0
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