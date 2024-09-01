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Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Мадриду нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча

Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

UA-Футбол
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"Реал" в трех стартовых турах дважды оступился с середняками чемпионата, и вкупе с очень уверенным стартом "Барсы" это уже создает давление на команду. Справится ли Мадрид с ним? "Бетис" ведь далеко не новичок, и на "Бернабеу" играет лучше почти всех в Испании.

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Чемпионат Испании, четвертый тур

1 сентября 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 22:30 "Бетис"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Реал Мадрид – Бетис

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