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Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Мадриду нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал" в трех стартовых турах дважды оступился с середняками чемпионата, и вкупе с очень уверенным стартом "Барсы" это уже создает давление на команду. Справится ли Мадрид с ним? "Бетис" ведь далеко не новичок, и на "Бернабеу" играет лучше почти всех в Испании.
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Чемпионат Испании, четвертый тур
1 сентября 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" Мадрид 22:30 "Бетис"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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